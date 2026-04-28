La definición de Mauricio Macri sobre el futuro político de la Argentina El expresidente se mostró optimista respecto al actual escenario político y aseguró que la sociedad argentina ya no acepta las recetas del pasado.

El expresidente Mauricio Macri analizó el presente político de la Argentina y Latinoamérica, lanzando una contundente definición sobre el devenir de las corrientes ideológicas al afirmar que siente que «el populismo se está acabando acá y en la región».

En sus declaraciones durante la cena anual de la Fundación Libertad, el ex presidente profundizó sobre el cambio de mentalidad que percibe en la ciudadanía.

Macri subrayó que el aprendizaje social de los últimos años permitió que una mayoría de los argentinos rechace las «soluciones mágicas» y el gasto público descontrolado, factores que identifica como los pilares del modelo populista.

Para el exmandatario, el proceso que atraviesa el país no es un hecho aislado, sino que forma parte de un fenómeno regional donde la demanda de transparencia y orden fiscal está ganando terreno frente a las viejas estructuras de poder. En ese sentido, destacó que el fin de este ciclo permitirá sentar las bases para una inserción real de la Argentina en el mundo y la atracción de inversiones genuinas.