En enero, el 97% de los despidos de personal registrado se produjo en la industria El sector despidió a 7336 personas de un total de 7593 nuevos desempleados en toda la economía. Aseguran que en febrero la situación empeoró y se preparan para meses de caída o estabilización en niveles bajos.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en el país cayeron 7593 puestos de trabajo de los cuales 7336 eran posiciones en el sector industrial, consignó el último informe de coyuntura del observatorio de la asociación Industriales Pymes Argentinos (IPA) con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) publicados este mes.

La proporción es del 96,6% del total y en el sector aseguran que la tendencia se consolidó en febrero y marzo, aunque no proporcionaron datos específicos.

El dato se produce en medio de una potente sangría de empresas industriales. En enero de 2026 se registraron 11.194 empresas menos que en igual mes de 2025, de las cuales 1812 eran operadores del sector industrial. Desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza, hasta enero de este año cerró un total de 2993 industrias.

Con el dato de enero sobre la mesa, la industria se convirtió en “el mayor expulsor de empleo” en el contexto de una ruptura de la cadena de pagos que afecta a todos los eslabones de la actividad, señaló el presidente de la entidad, Daniel Rosato, quien evaluó que “no hay otro sector que reemplace esa demanda”.

El IPI advierte que el deterioro de la industria “es generalizado, con la mayoría de los sectores en retroceso y varios con caídas de dos dígitos, reflejando una crisis extendida a lo largo de todo el entramado manufacturero”.

Para los industriales pymes los últimos datos confirman que se consolidó un escenario de recesión profunda, sin indicadores que ayuden a pensar en una posible estabilización de corto o mediano plazo: “Con un consenso de expectativas empresariales mayoritariamente negativas, los próximos meses anticipan la persistencia de la caída o, en el mejor de los casos, un estancamiento en niveles bajos”, sumó Rosato.

El informe del IPA destaca que la economía argentina combina estabilidad financiera de corto plazo con deterioro de la economía real y proyecta una continuidad de ese equilibrio para el quinto mes del año “sin señales de una recuperación en la actividad productiva general, el consumo ni el empleo”.

Los principales problemas, agrega, son el atraso cambiario y la debilidad de la demanda interna, que configuran un cuadro de “estancamiento económico generalizado con una aceleración en el proceso de pérdida de las capacidades productivas en el mediano plazo, el cual será muy dificultoso de revertir en los ciclos económicos posteriores”.