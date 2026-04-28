Dos años enteros de caída del consumo De los 27 meses de la gestión Milei, sólo en 3 creció marginalmente el gasto. Salvo el e commerce, no hay rubro que se salve de la malaria.

Ni en la peor época de la crisis de Mauricio Macri los números del consumo fueron tan malos como los que logró el gobierno de Javier Milei. De los 27 meses que lleva en el poder, sólo en 3 creció marginalmente el gasto de los hogares en consumos básicos de supermercados y barrios. Es decir, el gobierno libertario lleva dos años enteros con el consumo desplomado. Con un aditamento: ni siquiera supera números interanuales muy malos. El 2026 cae contra el 25, el 2025 hace lo propio con el 2024 y el 24 pierde contra el 2023.

Los datos se desprenden del último informe que dio a conocer la consultora Scentia y al que accedió Página I12, que reportó en marzo una baja del 5,1 por ciento interanual si se miden todos los consumos juntos (super, barrios, farmacias, mayoristas, e-commerce y kioscos); mientras que si se toman sólo hipermercados y barrios, la caída fue del 5,1 por ciento.

Vale decir que Scentia, como muchas consultoras, empezó a medir consumo general (mezclando todos los rubros) en el mismo momento que lo hicieron otras consultoras que por pedido del Gobierno intentaban ver si licuando los rubros el número daba positivo. Eso ocurrió en el inicio, pero hace 3 meses que esta “jarra loca” de datos también viene cayendo.

Sacando abril del 2025 (+0,2) y septiembre octubre de ese mismo año (+1,8 y +1,3, respectivamente), en el resto de los meses en los que gobernó Milei hubo caídas interanuales muy fuertes en ventas en supermercados y barrios. En los cuatro años de Macri y medido con la misma serie de la consultora Scentia, hubo sólo dos o tres meses con mejora del consumo, pero lo números de caídas de ventas eran mucho menos fuertes que con Milei. La coincidencia es que buena parte de la caída de la venta de minorista se explica por la misma razón: con Macri, los tarifazos de la energía cortaron la posibilidad de un gasto extra. Con Milei, esos mismos tarifazos llevaron el esquema de costos fijos de las familias a niveles imposibles de sostener. Además, en este período, los sueldos pierden poder adquisitivo mucho más rápido que con Macri.

Todo junto tampoco suma

Cuando se mira por sectores, el informe muestra una caída de 7,1 por ciento en grandes hipermercados; un 5,1 por ciento en comercios barriales; una caída del 4,5 por ciento en quioscos y del 8,8 por ciento en mayoristas. Sólo se salvan Farmacias, donde se creció 0,9 por ciento e e-commerce, que aumentó 34,4 por ciento.

En el caso de los supermercados y comercios barriales, el dato más fuerte es que se venía de caer 4,9 por ciento interanual en febrero, y en marzo se cayó 6,1 por ciento. Es decir, no se está comprando ni lo más básico.

Uno de los datos llamativos del trabajo es que, en el caso de los hipermercados, en marzo cayó la venta en todos los rubros y a niveles muy altos: un 5,3 en Alimentación; un 8,5 en Bebidas con Alcohol; un 10,4 en Bebidas sin Alcohol, 7,5 en Higiene y Limpieza, 6,3 en Merienda y más de 10 por ciento en Perecederos. En este tipo de grandes superficies comerciales no alcanzan ni las promos especiales para apalancar la demanda. Hay comercios que tienen hasta dos o tres días semanales con descuentos de 15 y 20 por ciento sin tope para comprar con billeteras virtuales, y aún así el nivel de volúmen vendido no mejora, sino que cae mes tras mes.

En el caso de los comercios barriales, sólo subió un rubro: Alimentos mejoró 1 por ciento interanual. El dato es de alarma, porque es un rubro que ya con el crecimiento poblacional debería empujar ventas mayores.

Mayoristas e e-commerce

Por otra parte, en el canal de venta mayorista, también hay un solo rubro que creció interanual en marzo: Impulsivos, las golosinas que venden al costado de las cajas de pago, mejoró 14,6 por ciento. Lo atribuyen a la mayor compra de estos productos por el inicio de clases.

Asimismo, en el e-commerce, que no explica más del 6 por ciento del total del consumo masivo, las ventas fueron muy buenas en crecimiento porcentual contra el año pasado. Con subas de hasta el 44 por ciento en unidades en Alimentos.

Por Leandro Renou