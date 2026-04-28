De la represión en el Borda ordenada por Mauricio Macri a la privatización de la Salud Mental de Milei A 13 años de la feroz represión, entre jornadas de protesta y festivales, trabajadores del centro neuropsiquiátrico rechazan el avance del gobierno en el sector y un nuevo proceso de vaciamiento en la salud mental.

Quienes analizan la política argentina desde sus entrañas, sostienen que si no se entiende que el macrismo y el mileísmo son un mismo modelo de gobierno, se verán imposibilitados de analizar éste contexto político. Y esto va más allá de la alianza política firmada por el PRO y LLA que detalla un plan de gobierno, varias veces expuesta en este medio.

El 26 de abril de 2013 Mauricio Macri ordenó una brutal represión dentro del Hospital Borda. La encargada fue la ex Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad) en el marco de un ambicioso proyecto inmobiliario que el macrismo intentó llevar adelante con desarrolladoras del sector, al mismo tiempo que inició un proceso de privatización de la salud mental en el neuropsiquiátrico que, tras la resistencia de trabajadores y pacientes, quedó trunca.

La vergüenza de la represión en el Borda

A 13 años de ese hecho que marcó un antes y después en ese nosocomio, organizaciones sociales y sindicales rememoran esa fatídica jornada para rechazar el vaciamiento en el sector. “Porque no olvidamos ni nos resignamos ante la impunidad, el reclamo sigue vigente: justicia, juicio y condena firme a todos los funcionarios y responsables políticos, materiales e intelectuales de ese accionar nefasto”, lanzaron mediante un comunicado desde el Frente de Artistas del Borda.

Alberto Sava, fundador y coordinador del frente de Artistas del Borda quien trazó un paralelismo entre aquel hecho represivo del 2013 y el contexto de vaciamiento que sufre la salud pública en nuestro país.

“Cuando entré al Borda, la imagen era entre aterradora y subrealista. La policía tirando gases y balas de goma a los pacientes del hospital, y a los vecinos que se acercaron, incluso algunos políticos y diputados que resistían éste acto demencial”, recordó Sava a éste medio.

“Mientras eso sucedía, atrás, mientras tanto, una máquina topadora demolía completamente el ex servicio de talleres protegidos, en ese entonces, número 19. En ese lugar, internados y externados, realizaban trabajos de carpintería y Herrería”, agregó.

Con la demolición de esos talleres por parte de la policía metropolitana, Mauricio Macri intentó iniciar un proceso de privatización de algunos servicios del Borda y construir en ese lugar un nuevo Centro Cívico de la Ciudad, en definitiva: utilizar esos terrenos de Barracaspaa el desarrollo inmobiliario.

Foto: Archivo TA

“Ahora el Gobierno Nacional pretende cambiar o anular la Ley Nacional de Salud Mental, porque atenta contra intereses económicos e ideológicos. La Ley Nacional de Salud Mental argentina es superior a la Ley Italiana, por ejemplo, así que no veo ninguna necesidad de cambiar o anular esa ley. Indudablemente, tiene otro sentido, que es privatizar la atención de la salud mental”, termina Sava.

De la jornada de memoria en el marco del décimo tercer aniversario de la feroz represión que realizó la Policía Metropolitana, participan pacientes del frente de artista, trabajadores y trabajadoras nucleados en ATE Capital y otros gremios, que hoy en día resisten lo mismo que por aquel entonces: la privatización de todo el sistema de salud pública en especial en el sector de Salud mental.

La destrucción de los talleres

El Taller 19 era un dispositivo terapéutico donde los pacientes realizaban actividades de rehabilitación laboral. Su demolición fue ordenada por decreto del ex Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, sin orden judicial firme, y significó la interrupción de varios procesos de salud mental.

La demolición de ese edificio se realizó sin protocolos de seguridad, liberando asbesto en el aire, un material potencialmente cancerígeno (el mismo que se encuentra en varias formaciones de la red de subtes) que puso en riesgo a pacientes y trabajadores que intentaban defender el espacio.

La demolición se llevó a cabo a pesar de la existencia de medidas cautelares que la impedían su desmantelamiento.

Por: Martín Suárez