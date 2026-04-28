Caputo salió a contener las dudas del modelo económico y lo apuntaló: RIGI, exportaciones récord de energía y privatizaciones

El ministro de Economía Luis Caputo desde su discurso en Expo EFI salió a defender su modelo económico, resaltó que la mirada externa acerca de cómo el país está preparado para afrontar el shock internacional es muy buena y resaltó cuales serán los pasos a seguir: concreción de proyectos por el RIGI , y privatizaciones . También reconoció que algunos indicadores no dieron como lo esperado como el EMAE de febrero que registró una caída del 2,1% interanual y una disminución del 2,6% respecto a enero de 2026 y pidió ver la película completa. Destacó como ejemplo en el campo industrial, l a adaptación de Lumilagro a la apertura de importaciones con la llegada de Stanley.

Al comienzo del discurso habló de los dos shocks que sufrió la economía: uno interno, en la previa a las elecciones legislativas, y uno externo, con la guerra de Medio Oriente y la fuerte suba del petróleo. «Hemos tenido que pasar por un shock interno brutal que en cualquier otro momento hubiera volteado a la Argentina . Piensen que el año pasado sufrimos un proceso de dolarización del 50% del M2. Obviamente esto fue producto de una caída fuertísima de la demanda de dinero que provocó un nuevo escalón inflacionario, generó una suba fuerte del riesgo país y también un párate de la economía», explicó sobre el primero de ellos.

Al respecto dijo que fue shock interno más fuerte de la historia en términos de dolarización. «Lo transitamos, lo superamos, y eso se combinó unos pocos meses después con un shock externo como el que estamos viendo, que generó una suba en el precio de los combustibles de más del 60%», amplió. Caputo resaltó que en todas las crisis económicas previas, Argentina se veía muy afectada y que eso cambió. «La semana pasada fuimos a las reuniones del G-20 y del Fondo Monetario y el ejemplo de lo que hay que hacer fue la Argentina» , amplió.

«¿Cuál es el único país hoy, incluso dentro del G-20, que tiene superávit fiscal y es exportador de petróleo? Argentina. Es decir, para el Fondo Monetario, el país que está en las mejores condiciones de absorber este shock es Argentina» , describió.

Datos económicos: la mirada de Caputo

Al comienzo de la segunda parte del discurso, Caputo dijo que «no ignoramos» que el EMAE de febrero dio más bajo, pero veníamos de un récord histórico, se defendió. Sobre la inflación, citó al presidente Javier Milei y su discurso desde Findación Libertad. «Cuando estábamos en mayo en una inflación del 1,5%, el nuevo salto a niveles de entre 2% y 3,5% obedeció a la caída en la demanda de dinero producto de un shock interno histórico y de la dolarización», describió.

«¿Por qué estamos tan optimistas respecto al futuro?», se preguntó y se contestó «porque sabemos lo que viene y empezamos a ver indicadores que comprueban lo que estamos trabajando para que pase». Por un lado, dijo que la recaudación ya empieza a crecer; es algo que empezamos a percibir. Por otro lado, cuando se mira los indicadores económicos de marzo, dijo que «la mayoría está en verde, incluso en sectores que venían retrasados como industria y construcción».

También anunció que para junio o julio ya empezarán las obras de los 9.000 kilómetros de corredores viales, y a su vez se licitarán por otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. «Estamos entregando rutas a las provincias para que inicien sus propias obras con financiamiento propio o gestionado por nosotros ante el BID, Banco Mundial, CAF y FONPLATA», amplió.

Referentes a las exportaciones, el Ministro se explayó: «Estamos en niveles récord de exportaciones en cantidades. Vamos a estar, probablemente, acercándonos a los u$s100.000 millones. Sobre el tipo de cambio atrasado: aquí está la muestra contundente de que esto no es un tema de tipo de cambio, sino de generar las condiciones para que el sector privado se desarrolle. El agro es un boom con 160 millones de toneladas; no es casualidad, es previsibilidad».

Pero Caputo resaltó que los buenos números no es solo el campo. «Las exportaciones de la balanza energética y minera para los próximos diez años son realmente impactantes. Presten atención: solo en energía, de aquí al 2035, proyectamos un superávit de u$s350.000 millones. Ese número está subestimado, va a ser mucho más alto. En minería serán otros u$s162.000 millones. Entre ambos sectores sumamos casi un Producto Bruto: u$s512.000 millones en la próxima década. Son u$s50.000 millones adicionales por año de exportaciones», detalló.

En cuanto al RIGI aseguró que hay aproximadamente u$s95.000 millones en 35 proyectos. «En las próximas semanas entrarán otros siete u ocho proyectos por entre 30.000 y 40.000 millones adicionales, concentrados mayormente en upstream. La maduración de estos pozos tarda entre seis y ocho meses; en menos de un año ya están generando dólares», detalló.

En este contexto, el Ministro dijo que el Banco Central, lejos de defender el valor del peso, tiene que comprar dólares para sostenerlo en pleno shock externo y en cuanto a la tasa de interés dijo que bajó 15 puntos porcentuales. «Nuestro escenario conservador preveía compras de reservas por u$s7.000 millones y el mega optimista por u$s17.000 millones. Hoy estamos por arriba del escenario mega optimista. Esto no es solo por las compras al agro; es consecuencia de las inversiones en minería, energía y otros sectores».

En cuanto al empleo, hizo una diferenciación al decir que «no cayó el nivel de empleo, cayó el empleo registrado» y que por ese motivo enviamos la ley de modernización laboral para formalizar la economía. «La realidad es que se han creado más de 100.000 puestos de trabajo, mayormente en el sector informal. El empleo no crecía en Argentina desde el 2011; ahora está creciendo. No es el formato que queremos, por eso logramos pasar una ley que ningún gobierno pudo aprobar en décadas», añadió.

Respecto a los salarios, agregó que el sector informal fue el que más le ganó a la inflación pero si se toman los salarios registrados, el SIPA (que toma el salario final de bolsillo) muestra que están un 3% arriba de noviembre de 2023 pero si se toma el INDEC está un 3%. «El sector que ajustó fue el sector público, tal como dijimos que iba a suceder»

«Todo esto se da en un contexto de baja de tasas, lo que nos hace ser optimistas sobre la desinflación. Normalmente, cuando la tasa baja, el tipo de cambio sube. Sin embargo, ahora la tasa baja y el tipo de cambio se aprecia, lo cual es una muestra fuerte de que se está recuperando la demanda de dinero», agregó y sobre el crédito, admitió que hubo un estancamiento por la mora que generaron las altas tasas del año pasado, pero ya se empieza a recuperar. Según Caputo, el crédito PYME está en niveles récord (2,7 del producto).

Por último, anunció que llevaremos a cabo las privatizaciones y concesiones. «La idea es terminarlas de aquí a fin de año, lo que generará ingresos por aproximadamente u$s2.000 millones».

Mariano Fuchila

Lo que se viene para 2027

«Nuestro modelo claramente apunta a los 48 millones de argentinos. Apunta a que la gente pueda tener acceso a una mayor cantidad de bienes, de mejor calidad y a mejor precio. Para eso, desde el sector público necesitamos seguir bajando impuestos, regulaciones y mejorando la logística. Y para eso, desde el sector privado, se necesita invertir y competir», expresó Caputo.

En cuanto a la disparidad de sectores económicos, el Ministro reconoció que «hay sectores que se ven más beneficiados; energía, minería y el agro están muy bien posicionados, pero eso es porque se crearon las condiciones». «La roca de Vaca Muerta siempre estuvo ahí. Ahora vamos a ser exportadores por u$s350.000 millones. La realidad es que esto cambió porque hoy hay previsibilidad, dimos señales de precios y están viniendo las inversiones. Las montañas en minería estuvieron siempre ahí también; lo que vamos a ver en los próximos diez años es producto de lo que se hizo. Es un modelo mucho más federal porque las provincias que tienen estos recursos se van a ver más beneficiadas», amplió.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también enfatizó la disparidad de respuestas del sector privado ante la apertura comercial, citando los casos de Fate y Lumilagro como ejemplos de visiones contrapuestas. «Estamos frente a dos reacciones opuestas ante una misma situación: por un lado, una empresa cuyo modelo consistía en ‘cazar en el zoológico’, obligando a los argentinos a pagar neumáticos a precios exorbitantes» y otra como Lumilagro que ahora exporta y hace mejores productos, según aclaró y planea incorporar 60 empleados más.

«Para los que quieren hacer creer que hay alguna posibilidad de volver al pasado o al kirchnerismo, les digo que el nivel de subestimación a la gente es impactante. ¿Alguien en su sano juicio puede querer volver a inflaciones del 1,5% diario, desabastecimiento, brecha del 200%, piquetes y pobreza arriba del 50%? Es tomar a la gente por estúpida. El ‘riesgo kuka’ es cero. Lo hablo con los gobernadores peronistas no kirchneristas: no quieren ni verlo. Todos los que vinieron al Argentina Week dijeron que no hay ninguna posibilidad de volver al pasado», cerró el Ministro.

Por Solange Rial