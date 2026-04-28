Caputo sale a captar U$S 900 millones para el pago de la deuda Lo hace en el mercado local ante la imposibilidad de colocar bonos en el exterior

El Ministerio de Economía realizará hoy una nueva licitación de deuda en la que incluirá dos bonos en dólares para captar U$S 900 millones que serán aplicados al pago del vencimiento de julio de este año.

El Gobierno tiene que seguir buscando dólares en el mercado local ante la imposibilidad de colocar deuda en las plazas internacionales debido a que el riesgo país sigue en los 560 puntos.

Ante este escenario, Caputo decidió que las colocaciones de AO27 y AO28 – los dos títulos que se suscriben en dólares – pasen de US$ 250 a US$ 350 millones.

Esto se debe a que en la última subasta hubo abundante oferta y, en consecuencia, es una buena ventana para hacerse de fondos que se necesitarán en el corto plazo.

Mañana se realizará la segunda vuelta por US$ 100 millones en cada instrumento al precio que surja en la operación de hoy, con lo cual se completarán los US$ 900 millones.

Al momento no se conocieron avances en el préstamo que Argentina negocia con bancos privados y para el cual el BID y el Banco Mundial ofrecieron garantías por US$ 4.500 millones.

También se desconoce cuando el FMI aprobará el giro de los US$1.000 millones pendientes de la última revisión.

En paralelo a la búsqueda de dólares, el Tesoro enfrenta hoy el roll-over de vencimientos en pesos por un valor de $8 billones.

Según el menú de bonos ofrecido, busca alargar plazos y mejorar las condiciones de las tasas.

“El foco está puesto en la estrategia del Ministerio de Economía de aprovechar un contexto de abundante liquidez y curvas de rendimientos muy firmes para continuar con el proceso de estiramiento de plazos de la deuda en moneda local. En esta oportunidad, el Tesoro ofrece un menú que combina instrumentos de corto plazo, como una Lecap a 43 días y una Lelink a septiembre de 2026, con opciones de duration más larga que incluyen bonos CER y Dollar Linked a 2028 y un nuevo bono dual a 2029”, señalaron desde Puente.