Torneo Apertura: Sarmiento de Junín le ganó a Tigre y sueña con el milagro de la clasificación a playoffs En el estadio Eva Perón, el equipo de Facundo Sava ganó con gol de Nicolás Pasquini.

Sarmiento de Junín le ganó 1-0 a Tigre, en condición de local, en el marco de la decimosexta posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Eva Perón de Junín, el defensor Nicolás Pasquini marcó el único gol del partido a los 10 minutos del primer tiempo. Además, Juan Manuel Insaurralde se fue expulsado en Sarmiento de Junín a los 37 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Facundo Sava alcanza los 19 puntos, escala a la undécima posición y mantiene viva la esperanza de clasificar a los playoffs de este certamen. En lo que será la disputa de la fecha 9, suspendida a principios de marzo por el paro en apoyo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Sarmiento visitará a Belgrano de Córdoba en el estadio Julio César Villagra con horario y día a confirmar.

Para clasificar a octavos de final, el equipo del interior de la provincia de Buenos Aires deberá ganarle al ´Pirata´ y esperar que cinco equipos no sumen de a tres: Huracán, Barracas Central, Racing, Gimnasia La Plata y Tigre.

Justamente, el equipo de Diego Dabove sumó su duodécimo partido consecutivo sin ganar, siendo el último el 17 de febrero cuando venció 2-0 a Claypole por Copa Argentina.

Sin embargo, a pesar de esta racha negativa, Tigre aún tiene chances de clasificar a octavos de final del Torneo Apertura y, para ello, deberá vencer en la disputa de la fecha 9 a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito y esperar que ni Gimnasia La Plata ni Racing lo hagan.

El ´Verde´ abrió el marcador a los 10 minutos de juego con el gol del defensor Pasquini. En un tiro de esquina desde la derecha de Junior Marabel, la pelota cayó en el punto penal donde Insaurralde cabeceó y se la dejó servida a Pablo Magnín que estrelló su remate al palo pero, en el rebote, Pasquini le pegó y marcó.