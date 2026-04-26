Torneo Apertura: River se recuperó con un triunfo difícil ante Aldosivi No jugó bien, pero el conjunto de Núñez se llevó una victoria justa. Abrió el marcador Galoppo y empató Tomás Fernández, pero los locales lo definieron con Colidio y Kendry Páez.

River se recuperó del golpe que significó la derrota en el Superclásico al ganarle 3-1 a Aldosivi, en un partido en el que mostró dificultades, aunque reaccionó a tiempo para llevarse los tres puntos. Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez marcaron los goles del conjunto de Eduardo Coudet, que había sufrido un impacto fuerte con el empate parcial de Tomás Fernández.

Pocos minutos alcanzaron para darse cuenta de que River seguía espeso en ataque, como si el superclásico no hubiera terminado. Con volantes sin movilidad ni cambio de ritmo y con delanteros estáticos y resignados frente a la marca rival, al equipo de Coudet le costaba juntar pases y progresar en ataque, ante un Aldosivi ordenado aunque con nulo peso ofensivo para contraatacar.

De esa manera, el desarrollo se hizo tedioso y monótono, con pocas aproximaciones de peligro y casi ninguna acción a destacar, más allá de una increible media vuelta que desvió Salas y un intento de Tomás Fernánadez desde atrás de la mitad del campo que Beltrán resolvió con solvencia cuando parecía más peligroso de lo que fue.

Entonces, cuando nada lo presagiaba, llegó la apertura del marcador, no exenta de polémica. Cuando Rochi González intentaba salir del fondo, Subiabre lo presionó con infracción, pero el árbitro Ramírez no lo advirtió. La acción derivó en un ataque profundo de River, que se resolvió con un toque de Colidio que Werner rechazó contra el cuerpo de Galoppo para que la pelota ingresara al arco ante la resignación del guardavallas.

A pesar de la ventaja, el juego de River siguió sin fluir, ante un adversario que parecía conformarse con el marcador. De esa manera, el partido transcurría sin mayores emociones, con River sosteniendo un dominio poco profundo y con Aldosivi a la expectativa de que se le presentara una ocasión para igualar, pero sin forzar el desarrollo.

Sin embargo, otra vez cuando no lo parecía, llegó el inesperado empate de los marplatenses, luego de un gran deborde de Román y un buen toque de Tomás Fernández.

Los cambios de River, con Meza, Freitas y Kendry Párez le dieron otra dinámica al conjunto del Coudet, que por primera vez en el juego atacó con algo de ingenio e intensidad. Así casi anota con un remate de Meza que rebotó en el travesaño y llegó al segundo gol con una acción colectiva que resolvió Colidio después de un centro a rastrón de Moreno.

Con el poco resto que le quedaba, Aldosivi se fue a buscar el empate, y casi lo consigue con un centro de Román que dio en el travesaño. Pero en esa búsqueda regaló espacios y lo pagó caro con una gran contra que manejó Colidio, prolongó Freitas y definió Kendry Páez con mucha tranquilidad dentro del área.

De esa forma ganó River, con justicia por lo hecho, pero sin mucho margen ante un rival que lo complicó mucho más de lo esperado.