Torneo Apertura: Estudiantes y Talleres hicieron magia en La Plata, nada por aquí, nada por allá Al Pincha el punto le sirvió para recuperar la cima de la Zona A. El conjunto cordobés no pudo acercarse a la punta.

Estudiantes y Talleres nunca pudieron despegar en La Plata. Y el 0 a 0 final reflejó un partido insípido en el que los arcos les quedaron muy lejos a los dos. El Pincha suma 28 puntos, lidera la zona A, ya está adentro de los playoffs y pareció más interesado en cuidar piernas para recibir el miércoles a Flamengo por la Copa Libertadores que en ganarle a los cordobeses que con 23 unidades, también tienen garantizado un lugar entre los ocho primeros.

Se fueron en insinuaciones. A los dos equipos les sobraron buenas intenciones pero les faltó profundidad. Jugaron de tres cuartos de cancha a tres cuartos y por lo tanto, faltaron las llegadas. En ese contexto de emociones escasas, Estudiantes tuvo las situaciones más claras del primer tiempo.

A los 26 minutos, el colombiano Cetré puso un tiro libre en el área de Talleres y el cabezazo de Amondarain se fue afuera por poco. Y sobre el cierre de la etapa, el arquero Herrera le manoteó otro cabezazo a Amondarain. El juvenil de Estudiantes jugó como extremo por la derecha y desde esa posicion se soltó varias veces para llegar hasta el fondo del equipo cordobés que, dicho sea de paso, jamás se acercó al arco de Muslera.

La misma tesitura tuvieron los segundos cuarenta y cinco minutos que se deslizaron por la pendiente del aburrimiento. A tal extremo que no fue posible anotar en los apuntes nada digno de mención. Ni siquiera los cambios que metieron ambos entrenadores pudieron sacudir la modorra de un partido que hasta dio la impresión de que ambos equipos jugaron de compromiso y sin exigirse nunca demasiado a fondo.

Con mucha buena voluntad podría resaltarse una buena tapada de Muslera ante una entrada del juvenil de 17 años Giovanni Baroni. Después, los dos equipos hicieron magia: nada por aquí y nada por allá. Cero a cero y a seguir participando. El partido casi que no se jugó.