Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy sumó en Rafaela y se consolida como uno de los líderes Empató sin goles y llegó a la cima de la Zona B. Además, Los Andes venció a San Miguel y quedó a un paso de la punta en la Zona A.

Gimnasia de Jujuy conservó el liderazgo de la Zona B del torneo de Primera Nacional, tras el empate 0-0 que obtuvo en su visita a Atlético Rafaela, en el marco de la undécima fecha, jugada parcialmente esta tarde.

En tanto, Los Andes venció a San Miguel 2-0, como visitante y quedó a un punto de los líderes de la Zona A, en una jornada sabatina que también tuvo triunfos de San Telmo y San Martín de San Juan, mientras que Temperley igualó con Patronato.

El equipo de Lomas de Zamora se impuso con los goles de Mauricio Asenjo y Joaquín Navas para llegar a los 16 puntos y quedar tercero, detrás de Deportivo Morón y Colón, ambos con 17 unidades. Por la misma zona, San Telmo venció 1-0 a All Boys con gol de Juan Porto, mientras que Temperley y Patronato igualaron con el marcador en blanco.

Asimismo, en la Zona B, San Martín de San Juan superó 1-0 a Quilmes con tanto de Hernán Zuliani, y Atlético Rafaela empató 0-0 con Gimnasia de Jujuy, que continúa como único líder.

Con estos resultados, en la Zona A mandan Deportivo Morón y Colón con 17 puntos, seguidos por Los Andes con 16; mientras que en la Zona B, Gimnasia de Jujuy lidera con 22, escoltado por Tristán Suárez con 17, y más atrás aparecen Rafaela y Nueva Chicago con 16.

La fecha continuará este domingo con una agenda cargada: Deportivo Morón recibirá a Racing de Córdoba; Nueva Chicago jugará ante Colegiales y Tristán Suárez enfrentará a Gimnasia y Tiro, todos desde las 15.

Además, a las 15.30 jugarán Acassuso-Estudiantes y Chacarita-Midland; a las 16, Agropecuario-San Martín de Tucumán y Deportivo Madryn-Defensores de Belgrano; a las 17, Central Norte-Ciudad de Bolívar; Chaco For Ever-Mitre y Güemes-Atlanta; a las 18, Deportivo Maipú-Almagro, y a las 19, Colón-Godoy Cruz.