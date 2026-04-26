Motosierra: por menos coparticipación, en dos años cada argentino sufrió un ajuste de $765.000

Ya sea por caída de actividad o por decisiones de política tributaria que derivaron en una menor recaudación, el Gobierno encaró la baja de recursos con recortes de gastos equivalentes. En ese caso las provincias y la Ciudad de Buenos Aires soportan un duro ajuste tanto por la caída de recursos de coparticipación como por envío de fondos no automáticos.

Según indica un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), cada argentino habría aportado al esfuerzo fiscal por esos rubros equivalente a $765.264 en los últimos dos años. El cálculo está realizado en base al promedio de los envíos mensuales de 2023, comparado con el promedio mensual entre enero de 2024 y febrero de 2026.

Por un lado, el reporte señala que «la pérdida acumulada entre enero de 2024 y febrero de 2026 con relación al monto promedio mensual de 2023 de transferencias no automáticas de Nación al consolidado de 23 provincias fue de $20,5 billones en moneda de febrero 2026″.

«En contraste, CABA evidenció un incremento acumulado de $0,8 billones , explicado por la medida cautelar de la Corte Suprema que dispuso la ampliación de las transferencias para cubrir la diferencia entre un coeficiente de distribución primario de coparticipación del 1,4% al 2,95%», indica al estudio.

En ese sentido, el informe detalla que los envíos por transferencias automáticas, es decir, por transferencias por coparticipación neta, leyes especiales y compensaciones, las provincias perdieron de $15,6 billones y la Ciudad de Buenos Aires $0,3 billones.

Es decir que al considerar los dos recursos, las 23 provincias tuvieron una reducción acumulada de $36 billones, de los cuales el 57% son explicados por menores transferencias no automáticas y el 43% restante por menores transferencias automáticas. En cambio, CABA registró una mejora de ingresos de $550.000 millones. El fallo de la Corte Suprema le permitió a la Ciudad obtener una mayor cantidad de fondos que el recorte que sufrió por los envíos automáticos.

El ajuste per cápita

Si se toma en cuenta el total del recorte a las 24 jurisdicciones, sumaron en los dos últimos años algo mas de $35,5 billones. Pero hubo 36,1 billones que fueron soportados por las provincias, en cambio la Ciudad tuvo una mejora de $549.855 millones.

Es así que, si se divide por habitante, resulta que a nivel nacional cada argentino aportó $765.264. Pero en rigor, en las provincias el aporte fue de $831.995, mientras que en CABA los ingresos subieron $170.340 por habitante.

El fallo de la Corte

Cabe recordar que, a poco del inicio del gobierno de Javier Milei, la Corte Suprema dictó una cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires por el reclamo que hizo en su momento el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, cuando en septiembre de 2020 el expresidente Alberto Fernández redujo por decreto los envíos automáticos al distrito federal. Fernández argumentó que su antecesor Mauricio Macri había incrementado por decreto la cuota de la Ciudad y que no le correspondía.

La cautelar de la Corte no dice nada respecto del fondo de la cuestión, pero sí determina que la Nación le siga mandando el dinero a ese distrito hasta que salga el fallo definitivo. Por esa razón, los envíos se llevan a cabo bajo el formato de fondos no automáticos. La Ciudad es el único distrito que registró una mejora de recursos nacionales.

Por Carlos Lamiral