La exhibición de Franco Colapinto con el Alpine por las calles de Buenos Aires

La actividad arranca a las 9 y el pilarense hará cuatro salidas. Terminaba marzo en Japón, con el último Gran Premio que ofreció la Fórmula 1 antes de su pausa de abril, cuando Franco Colapinto palpitó la posibilidad -entonces no confirmada- de una exhibición en su país con un auto de la Máxima. “Sería increíble”, se ilusionaba el piloto nacional del Gran Circo exactamente cinco días antes de que el evento se oficializara. Ese sueño del pilarense finalmente llegó y se hará realidad este domingo, cuando en las calles de nuestro país vuelva a rugir el motor de un Fórmula 1, esta vez de la mano de joven de 22 años que alimenta la pasión fierrera con su tercera temporada en la Máxima y que atrajo al universo motor, con su calidad y su carisma, a nuevos fanáticos.

El llamado “Franco Colapinto Road Show” comenzará este domingo a las nueve de la mañana, aunque se espera que miles de personas se acerquen mucho más temprano en búsqueda de su lugar. El piloto argentino estará al mando de un Lotus E20 impulsado por un motor Renault V8, que fue el monoplaza oficial en la temporada 2012 de aquel equipo que integraban el finlandés Kimi Räikkönen y el suizo-francés Romain Grosjean en la Fórmula 1. Este domingo, sin embargo, lucirá los colores de Alpine, la escudería anglofrancesa con la que el pilarense volvió a la Máxima el año pasado y se consolidó como piloto titular este 2026. Las calles de Palermo recibirán a Colapinto en un circuito de dos kilómetros que recorrerá las Avenidas del Libertador y Sarmiento.