Racing recibe a Barracas Central, en un duelo clave por la clasificación a los playoffs La “Academia” quiere volver al triunfo luego de sus desastrosas actuaciones.

Racing recibirá este viernes a Barracas Central, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en un duelo que será clave para la clasificación a los playoffs, donde la “Academia” está realmente contra las cuerdas.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

Racing llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que sumó solo uno de los últimos nueve puntos posibles en el Torneo Apertura, lo que generó que caiga a la décima posición de la Zona B, por lo que no estaría clasificando a los playoffs.

En la última fecha, luego del empate 1-1 contra Aldosivi, el director técnico de la “Academia”, Gustavo Costas, pidió disculpas por no responder preguntas en la conferencia de prensa y aseguró con mucha tristeza que el principal problema es la falta de actitud de sus jugadores.

De cara a este encuentro, Costas patearía el tablero y pasaría del 4-3-3 al 3-4-3, con una fórmula que le trajo sus mejores resultados en el club de Avellaneda, donde en este periodo como DT pudo ganar la Copa Sudamericana 2024 y la Conmebol Recopa 2025.

Barracas Central, por su parte, viene de empatar sin goles ante Belgrano de Córdoba, aunque dicho resultado le permitió terminar la decimoquinta fecha en la séptima posición, es decir en puestos de playoffs.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Zona B – fecha 16

Racing – Barracas Central

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Germán Delfino

Hora: 21:30. TV: TNT Sports Premium

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Alan Forneris, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Ezequiel Cannavo; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas._

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Nicolás Capraro; Rodrigo Insua, Iván Tapia, Dardo Miloc, Damián Martínez; Norberto Briasco, Tomás Porra; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.