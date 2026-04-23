Los argentinos no la ven: se desploma la confianza de los consumidores Cayó 5,7% en abril, con respecto al mes previo. La baja fue más fuerte en el Interior que en el AMBA y afectó más a los hogares de menores ingresos.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella junto a la consultora Poliarquía, registró en abril una caída del 5,7% respecto al mes anterior, ubicándose en 39,64 puntos. En términos interanuales el indicador se contrajo 10,12% en comparación el mismo mes de 2025. En el Interior, la pérdida fue más importante que en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense.

El estudio -que se realizó de manera online sobre una muestra de 1000 encuestados mayores de 18 años en todo el país, con un margen de error del 3,5%- revela que la disminución de la confianza fue generalizada en todas las regiones del país, pero mostró disparidades en su magnitud.

El Interior registró la baja mensual más acentuada con un -10,57%, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un -6,69% y el Gran Buenos Aires con un -1,53%. Pese a la caída, el Interior mantiene el nivel de confianza más alto del país con 45,35 puntos, mientras que el GBA sostiene el valor más bajo con 36,82 puntos.

Es lógico que esto ocurra, ya que los sectores ganadores de la actual política económica como el agro, el petróleo y la minería impulsan las economías regionales, pero tienen un impacto menor en los grandes centros urbanos, donde la pérdida de empleos en la industria, el comercio y la construcción afecta más directamente el índice.

En cuanto al nivel de ingresos, el ICC mostró retrocesos en ambos segmentos, pero el impacto fue significativamente mayor en los hogares de menores recursos, donde la caída alcanzó el 12,60% mensual. En contraste, los hogares de ingresos altos registraron una contracción moderada del 1,80%. Actualmente, los sectores de mayor poder adquisitivo exhiben un índice de 42,57 puntos frente a los 35,50 puntos de los sectores de ingresos bajos.

El análisis por subíndices revela que todos los componentes del indicador variaron de forma negativa durante abril. La categoría de Bienes Durables e Inmuebles lideró la caída con un -9,51%, situándose un 2,47% por debajo del nivel de hace un año. Por su parte, la percepción sobre la Situación Macroeconómica retrocedió un 4,30% mensual (acumulando una baja interanual del 10,69%), mientras que la Situación Personal cayó un 3,96%, aunque este último componente es el que más terreno perdió en el último año con una baja acumulada del 15%.

Finalmente, el informe destaca que tanto las condiciones presentes como las expectativas futuras se deterioraron durante el último mes. La evaluación de la situación actual cayó un 9,03%, mientras que la perspectiva a futuro mostró una baja más leve del 3,30%. Desde que el índice alcanzó su máximo histórico bajo la actual gestión en enero de 2025, con 47,38 puntos, la confianza del consumidor acumula una caída total del 16,33%.