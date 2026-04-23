La vacunación puede evitar 5 millones de muertes al año En el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas, especialistas llaman a reforzarla y reducir la brecha de acceso para prevenir nuevos brotes.

Los especialistas advierten sobre un riesgo latente por rebrote e incremento de casos y fallecimientos por enfermedades prevenibles por vacunación y, en el marco de la 24.ª Semana de la Vacunación de las Américas, bajo el lema ‘tu decisión marca la diferencia’, hicieron un llamado a la población a reforzarla y alcanzar las metas regionales para evitar retrocesos críticos en salud pública.

En una conferencia de prensa advirtieron, particularmente, sobre el repunte de casos de sarampión y tos convulsa (también llamada coqueluche o pertussis), que constituye una amenaza real, y subrayaron la urgencia de cerrar las brechas de inmunidad para prevenir nuevos brotes.

El llamado cobra más relevancia ante la proximidad del Mundial 2026, uno de los mayores eventos deportivos globales en la región, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. La movilidad internacional aumenta el riesgo de circulación de enfermedades infecciosas a través de viajeros que llevan el virus al país de destino o que se contagian allí y lo traen luego de regreso a su país de origen, mientras que, de acuerdo con un informe de la OMS y UNICEF, en América, la cifra de niños ‘cero dosis’, es decir, que no recibieron la vacuna contra difteria, tos convulsa y tétanos, fue de 1.465.000 en 2024.

“Para contextualizar esta cifra, equivale a ver más de 17 veces el estadio Azteca lleno de niñas y niños sin protección. En un año en donde hemos visto el resurgimiento de enfermedades como sarampión o tos convulsa, y en vísperas de tener estadios llenos de aficionados de todo el mundo, la mejor jugada es cumplir con los programas de vacunación y elevar las tasas cobertura para evitar que las enfermedades sean los invitados no deseados de los eventos deportivos del año”, señaló la Dra. Leticia Belmont, presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría.

Si la defensa baja, surgen los rebrotes

En febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en las Américas y exhortó a los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida luego de que en la región se notificaran 14.891 casos, incluyendo 29 muertes, en 13 países.

Otra enfermedad que en los últimos años ha resurgido es la tos convulsa (coqueluche o pertussis), que es altamente contagiosa, que puede provocar cuadros respiratorios graves, sobre todo en bebés, y para la que la mejor herramienta de prevención es la vacunación. A fines de 2025, la OPS actualizó la Alerta Epidemiológica emitida en mayo de ese año, que marca un énfasis en el incremento de casos en las Américas entre 2023 (11.202) y 2024 (66.184), e identificó diez países con aumento en el número de casos durante 2025: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Para Argentina, 2025 fue el año de mayor número de casos de coqueluche y mayor tasa de incidencia desde 2020: se notificaron 6.830 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron más de 1.200. El incremento se observó de manera heterogénea en distintas jurisdicciones del país y se registraron 11 muertes, todas en menores de 2 años. La tendencia continúa este año. Tal como reflejó el boletín epidemiológico nacional, en las primeras 11 semanas epidemiológicas del 2026 se notificaron 824 casos sospechosos, de los cuales 252 fueron confirmados.

El Dr. Herberth Maldonado, presidente del Consejo Nacional de Práctica de Inmunizaciones de Guatemala, señaló: “Estamos en un momento clave para evitar que la tos convulsa siga afectando a los lactantes menores de un año, así como contrarrestar el riesgo de otras enfermedades a través de asegurar esquemas de vacunación completos en niños menores de 5 años”.

Fortalecer las coberturas e innovar en inmunización

La OMS y la OPS señalan que la vacunación es una de las intervenciones de salud pública más efectivas, dado que permite evitar entre 3.5 y 5 millones de muertes al año a nivel global por enfermedades como difteria, tétanos, coqueluche, gripe y sarampión. Ambas organizaciones insisten en que ningún niño debe quedar sin protección y destacan la urgencia de cerrar las brechas de acceso, intensificar los esfuerzos para alcanzar a las poblaciones no vacunadas y reforzar los programas nacionales de inmunización, para mantener la cobertura de vacunas por encima del 90%.

La ciencia y la tecnología permitieron un avance en inmunización, prueba de ello son las vacunas combinadas, en particular las hexavalentes, que representan una innovación clave en la prevención de enfermedades infecciosas y en la salud pública. Protegen de forma eficaz contra seis enfermedades graves: difteria, tétanos, tos ferina o coqueluche, poliomielitis, hepatitis B e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b, en una sola aplicación, simplificando los esquemas de vacunación, reduciendo las visitas al centro de salud y contribuyendo a aumentar significativamente las coberturas y así reducir el grupo de niños con “cero dosis”.

La evidencia científica demuestra que su uso reduce el número de inyecciones y visitas médicas necesarias, disminuyendo reacciones locales y mejorando la adherencia a los esquemas de vacunación, con un perfil elevado de inmunogenicidad y seguridad. Además, pueden coadministrarse con otras vacunas y mostraron una alta eficacia en la prevención de la tos ferina, siendo la vacunación durante el embarazo la estrategia más efectiva para proteger a los lactantes en sus primeros meses de vida.

Con el otoño avanzado en el hemisferio sur, los especialistas recalcaron la importancia de prevenir las infecciones respiratorias que pueden causar hospitalizaciones y muerte en bebés menores de un año, entre las que destaca el virus sincicial respiratorio (VSR). Hoy existen dos estrategias recomendadas por la OMS para proteger a los bebés:

Vacuna materna, aplicada durante el embarazo.

Anticuerpo monoclonal de larga duración para la inmunización de bebés.

Un abordaje integral con múltiples herramientas

Los especialistas coincidieron que se requiere un abordaje integral que combine múltiples herramientas de protección contra el VSR que todavía causa cerca de 100.000 muertes y más de 3.6 millones de hospitalizaciones de niños menores de 5 años en todo el mundo. Esta estrategia incluye la inmunización pasiva mediante anticuerpos monoclonales para lactantes y niños, junto con la vacunación materna durante el embarazo, que proporciona protección a través de la transferencia de anticuerpos al recién nacido.

El objetivo principal es reducir significativamente la carga de enfermedad por VSR, especialmente en menores de un año y poblaciones vulnerables, disminuyendo hospitalizaciones y complicaciones respiratorias graves durante las temporadas de mayor circulación viral.

El Dr. Juan Pablo Torres, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) presentó el caso de Chile que, en 2024, se convirtió en el primer país del hemisferio sur en implementar de forma universal el anticuerpo monoclonal de una sola dosis para prevenir infección por VSR en recién nacidos y lactantes.

“Los resultados con nirsevimab fueron contundentes: las hospitalizaciones por VSR disminuyeron un 76–80% y las admisiones a Unidad de Cuidados Intensivos se redujeron cerca de un 85%, con 0 muertes en bebés inmunizados durante la temporada, un resultado que representa un avance histórico», dijo.

Asimismo, agregó: «El 2026 es el tercer año en el que Chile implementa esta estrategia para la prevención del VSR en todos los menores de un año. Y no solo Chile ha implementado esta estrategia en Hemisferio Sur, sino que Paraguay también la implementó con excelentes resultados y comenzó hace un par de semanas su segunda temporada, en la que aumentó el número de bebés a inmunizar”.

El Dr. Nestor Vain, médico pediatra y neonatólogo, Jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía, señaló: “Durante el invierno, en las salas de neonatología vemos cómo el VSR afecta a los bebés, la mayoría de ellos sanos y nacidos a término. Cada internación genera preocupación y angustia en las familias y, como pediatras y neonatólogos, sabemos que muchos de estos cuadros graves pueden prevenirse si actuamos a tiempo”.

«Hoy contamos con herramientas de prevención y medidas de inmunización que nos permiten anticiparnos y proteger a todos los bebés menores de un año desde su nacimiento para reducir el riesgo de hospitalizaciones durante la temporada invernal. Por eso es fundamental que las familias se informen y consulten las estrategias para proteger a los bebés contra el VSR”, añadió.

“Recuperar coberturas de vacunación, cerrar brechas de ‘dosis cero’ e incorporar nuevas estrategias de inmunización como las vacunas combinadas y el anticuerpo monoclonal de larga duración, es clave para evitar enfermedades prevenibles y disminuir el impacto en los sistemas de salud en toda Latinoamérica. Con la movilidad internacional que se espera este 2026 por eventos deportivos en la región, persigamos la verdadera victoria: proteger la salud y mejorar la vida de las personas”, concluyó la Dra. Florencia Esquivel.