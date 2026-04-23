La CPM denuncia 72 muertes en tres meses, en lugares de encierro y por el uso de la fuerza policial La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) alertó por el uso desmedido de la fuerza policial y sobrepoblación carcelaria.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publicó el 11° Boletín de novedades de datos abiertos, en el que denuncia 72 muertes en lugares de encierro y por el uso desmedido de la fuerza policial de enero a marzo de 2026. Se trata de un trabajo con estadísticas del Sistema Penal y las violencias estatales. En esta nueva publicación podrán acceder a información actualizada.

El organismo de Derechos Humanos lo hace en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, porque así lo establece la Ley Nacional 26.827 que creó al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. La nueva edición contiene nuevos datos sobre las acciones de prevención y denuncia de la tortura.

Acciones contra la tortura

Desde la CPM informaron: «Habilitamos una nueva sección en el sitio, titulada Acciones contra la tortura, con datos sobre las intervenciones desplegadas por nuestro organismo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT), siguiendo los principios de transparencia y rendición de cuentas«.

También detallaron que la información se encuentra dividida en tres dimensiones: intervenciones individuales (víctimas, comunicaciones, presentaciones), intervenciones colectivas (inspecciones, acciones colectivas, participaciones en audiencias, movilizaciones monitoreadas) y participaciones en juicios (características de los juicios, sentencias, personas imputadas y personas condenadas). Lo podés ver en este link.

Foto: Procuraduria General de la Nacion/Archivo Tiempo Argentino

Sobre las muertes y la sobrepoblación

De enero a marzo del corriente año murieron 47 personas en cárceles y alcaidías, otras 3 en comisarías y 22 por uso desmedido de la fuerza policial. Dando un total de 72 personas que perdieron la vida bajo custodia del Estado provincial y por intervención de sus instituciones.

El organismo de control también registró que la población detenida hasta el pasado 31 de marzo fue de 65.640 personas en cárceles, alcaidías, comisarías y con monitoreo electrónico en el territorio bonaerense. La tasa general cada 100.000 habitantes es de 376. La sobrepoblación en cárceles y alcaidías fue de 113% y en comisarías de 43%.

Menores de edad en el encierro

Hay 658 adolescentes privados de libertad bajo la tutela del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA). Las niñas y niños no punibles que están encerrados son 79, quienes permanecen -por distintos motivos- en calidad de «abrigo» estatal.

En esta línea, la Comisión Provincial por la Memoria viene monitoreando a estos dispositivo de encierro, en los cuales sus equipos han encontrado a menores de edad en situaciones precarias y con todos sus derechos vulnerados. Siendo esto, una problemática que se repite en el tiempo.

Foto: Télam

Datos anuales y mapa de cárceles

Además, en el nuevo Boletín hay novedades y datos anuales. Porque se actualizaron los paneles correspondientes a población encarcelada, muertes en cárceles, muertes en comisarías y muertes por uso de la fuerza policial. Lo hicieron incorporando el período anual 2025 a las distintas series históricas.

También se realizó una mejora en el mapa de cárceles y alcaidías. El organismo lo hizo con el fin de agilizar la navegación. Lo que permite consultar información actualizada sobre capacidad de alojamiento de los establecimientos, población detenida y porcentaje de sobrepoblación de cada dispositivo de encierro de la provincia de Buenos Aires.

Por: Jesús Cabral