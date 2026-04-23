La actividad económica cayó 2,6% en febrero y registró el peor resultado de la era Milei El estimador mensual de actividad (EMAE) anotó la peor marca del gobierno libertario, el mismo porcentaje que tuvo en su primer mes de gobierno en diciembre de 2023. La caída interanual es un poco menos peor pero igualmente mala: fue de 2,1% con respecto a febrero de 2025

La actividad económica registró una caída del 2,6% respecto de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Así, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) obtuvo la peor merma desde diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei, mes en que el índice consignó el mismo porcentaje de caída.

En la medición interanual, la actividad económica cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025, quedando por detrás de septiembre del 2024 (-2,4%).

La disparidad entre los sectores sigue siendo un factor clave que explica la caída en el índice: mientras que el agro, la minería e intermediación financiera siguen con alzas por encima del EMAE, los rubros de la industria y el comercio no logran repuntar.

Según publica la Agencia Noticias Argentinas, ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). A contramano quedaron la Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%).

En ese sentido, el ministro de Economía Luis Caputo buscó minimizar el dato y dijo que, a pesar de la caída en febrero, la tendencia es “subyacente” y argumentó que el 2026 contó con dos días hábiles menos que el 2025, además de haberse registrado un paro general.

El EMAE de cada sector en febrero de 2026

-Pesca: 14,8%.

-Explotación de minas y canteras: 9,9%.

-Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 8,4%.

-Intermediación financiera: 6%.

-Hoteles y restaurantes: 1%.

-Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 1%.

-Servicios sociales y de salud: 0,9%.

-Enseñanza: 0,1%.

-Transporte y comunicaciones: -0,3%.

-Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,5%.

-Construcción: -0,6%.

-Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,5%.

-Impuestos netos de subsidios: -4,2%.

-Electricidad, gas y agua: -6%.

-Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -7%.

-Industria manufacturera: -8,7%.