Independiente va por un triunfo ante Deportivo Riestra que lo deje con un pie y medio en los playoffs El equipo de Avellaneda atraviesa una buena racha y se ilusiona de cara a la recta final del campeonato.

Independiente visitará este viernes a Deportivo Riestra, por la decimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita quedar con un pie y medio en los playoffs.

El encuentro está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Guillermo Laza, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, quien será secundado desde el VAR por José Carreras.

Independiente llega a este enfrentamiento en un muy buen momento, ya que ganó dos de sus últimos tres partidos y el restante fue un empate frente a Boca en “La Bombonera”. Estos resultados despejaron las dudas sobre la continuidad de su director técnico, Gustavo Quinteros, y le permitieron al “Rojo” meterse en puestos de clasificación a los playoffs.

En caso de quedarse con la victoria, el equipo de Avellaneda llegará a los 24 puntos y quedará prácticamente clasificado a la próxima instancia de este Torneo Apertura, donde busca cortar con la sequía de 24 años sin títulos a nivel local.

Deportivo Riestra, por su parte, atraviesa un 2026 para el olvido. Los ahora dirigidos por Guillermo Duró, que vienen de perder ante Talleres de Córdoba en la última fecha, marchan últimos en la Zona A con solo siete puntos y son el único equipo junto a Aldosivi de Mar del Plata que todavía no sumó de a tres.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Zona A – fecha 16

Deportivo Riestra – Independiente

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: José Carreras

Hora: 17. TV: ESPN Premium

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Randazzo, Miguel Barbieri; Rodrigo Sayavedra, Matías Ignacio García, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Jonathan Herrera y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Santiago Arias; Ignacio Malcorra, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez. DT: Gustavo Quinteros.