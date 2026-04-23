En línea con Milei, los libertarios buscan la reforma electoral en la Provincia de Buenos Aires, pero no tienen los votos Legisladores de La Libertad Avanza impulsan también el cambio electoral provincial y buscan que se vote con la Boleta Única de Papel, como a nivel nacional. Aunque suma apoyos de otros bloques opositores, el peronismo conserva la llave para frenar la iniciativa.

En la misma línea que Javier Milei en el Congreso Nacional, los libertarios también impulsan una reforma política en la provincia de Buenos Aires y, en las últimas horas, elevaron un nuevo proyecto para que en las elecciones provinciales y municipales se vote con la Boleta Única de Papel (BUP), el mismo sistema que debutó a nivel nacional el año pasado.

La iniciativa fue ingresada por el diputado «karinista» Juan Osaba, quien fue designado días atrás como nuevo jefe de bloque de la bancada de La Libertad Avanza, en remplazo de Agustín Romo de «Las Fuerzas del Cielo». El proyecto de ley está en línea con el que ya había ingresado el jefe del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, en la cámara alta en enero puesto que los libertarios vienen buscando imponer el tema en la agenda de La Legislatura bonaerense. Ambos legisladores responden al jefe del partido a nivel provincial, el diputado nacional Sebastián Pareja.

Los proyectos proponen reemplazar el esquema actual de boleta sábana partidaria por una única papeleta que concentre toda la oferta electoral, en línea con el cambio que debutó a nivel nacional en las elecciones 2025. Según el texto, se busca «unificar el proceso de votación» y garantizar «mayor equidad» entre las fuerzas políticas.

En concreto, el proyecto establece que la BUP será el sistema oficial para elegir cargos en la provincia, incorporando modificaciones a la Ley Electoral bonaerense N° 5.109. La papeleta incluirá todas las categorías en juego, organizadas en filas y columnas, con identificación clara de partidos, candidatos y cargos, para facilitar la elección del votante.

«Presentamos la Boleta Única Papel en la Provincia. Le sacamos la lapicera a la política y se la damos al bonaerense. Más simple, más transparente y mucho más barata. Votar debería ser fácil. Hacer trampa, imposible», señaló Osaba en su cuenta de X junto a una foto del expediente ingresado en la Cámara baja.

La iniciativa también contempla cambios en la organización de los comicios, desde la presentación de listas hasta el escrutinio, incorporando el uso de la BUP tanto en las elecciones generales como en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En los fundamentos del proyecto, Osaba destaca que la Boleta Única ya fue implementada en otros distritos del país y a nivel nacional, con beneficios en términos de transparencia, competencia electoral y orden del proceso. También se remarca que el sistema «amplía la libertad» del votante, simplifica el escrutinio, reduce prácticas asociadas a la manipulación de boletas y permite un ahorro significativo en costos de impresión.

La implementación de la BUP es la piedra angular de la reforma que los libertarios -que son la principal minoría opositora- quieren debatir en la Legislatura bonaerense. De hecho, hace apenas unas semanas También están en ese paquete la eliminación de las PASO -como se busca a nivel nacional- y el límite a las reelecciones indefinidas de los intendentes y legisladores.

Sin embargo, pese a que otros bloques como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica están a favor de la Boleta Única, LLA no cuenta hoy con los votos. En Diputados, el bloque cuenta con 20 integrantes y requiere de 27 manos más para llegar al quórum de 47. Pero aún cuando pudiera sortear el tratamiento en la cámara baja, la misión aparece imposible en el Senado donde tiene 10 legisladores y Fuerza Patria tiene quórum propio con 24 senadores sobre un total de 46. Esto significa que el oficialismo tiene la llave para bloquear el tratamiento de la BUP y de cualquier otro proyecto.

El peronismo está en contra de modificar el sistema actual de votación y en eso no hay grieta, pese a las internas que atraviesan a los dos bloques de Fuerza Patria en la Legislatura. Todos los sectores defienden el sistema de votación actual y sostienen que no hay argumentos técnicos ni económicos para cambiarlo, ya que la boleta tradicional demostró «más barata que la BUP» y nunca generó problemas de transparencia ni sospechas de fraude.

Por: Jorgelina Naveiro