El Gobierno prohíbe el ingreso de todos los periodistas acreditados a Casa Rosada por primera vez en la historia

El gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso a todos los periodistas acreditados en Casa Rosada. Sin explicaciones oficiales, Casa Militar quitó las huellas dactilares de todos los trabajadores de prensa que día a día cubren la agenda presidencial en Balcarce 50.

“El gobierno nos sacó la acreditación a todos los periodistas de Casa Rosada. Por tiempo indefinido, quienes trabajamos de contar lo que hacen quienes nos gobiernan no vamos a poder ingresar donde se toman las decisiones. Otra vez, sin comunicaciones oficiales. La libertad avanza y coso”, señaló Tatiana Scorciapino, de Tiempo Argentino.

La decisión llega luego de haber restringido el ingreso a un grupo de medios, entre ellos Tiempo, hace unas semanas. La medida finalmente se revirtió el viernes pasado después de haber estado vedados durante más de diez días. Ahora la medida es general: el gobierno directamente prohibe el ingreso de la prensa, el mismo día que recibe a las 14 horas al empresario estadounidense Peter Thiel, ejecutivo de Silicon Valley y uno de los principales impulsores de JD Vance, el vicepresidente de Donald Trump.

La decisión supone un virtual cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada, un hecho inédito en la historia de la Argentina. Se trata de una censura contra alrededor de 50 medios acreditados de forma anual, con requisitos establecidos por el propio gobierno.

Según versiones en off, Casa Rosada asegura que es una medida preventiva frente a un supuesto caso de espionaje legal y una investigación llevada adelante por el canal de cable Todo Noticias.