Anunciaron 1400 despidos en el INTI y los trabajadores realizarán una asamblea Desde la Asamblea Multisectorial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) informaron que están en estado de alerta y movilización.

La reunión del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se realizó este lunes. Su presidente, Miguel Ángel Romero, informó que el Ministerio de Desregulación de la Nación, dirigido por Federico Sturzenegger, pidió la desvinculación de más de 1400 trabajadoras y trabajadores.

A lo largo y ancho de todo el país, el organismo está compuesto por el total de 2400 trabajadoras y trabajadores, quienes la semana que viene realizarán una nueva asamblea. Lo harán para determinar nuevas acciones y evaluar los resultados de las medidas que aplicaron hasta el momento.

Este martes a las 10 de la mañana las y los trabajadores realizaron una conferencia de prensa en la sede central del Instituto, Parque Tecnológico Miguelete, ubicado Avenida General Paz 5445. Allí contaron con alta cobertura de medios de comunicación, donde pudieron contarle a la sociedad sobre el vaciamiento estratificado que está ejecutando Javier Milei en todo el Estado.

Participó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Complejo Nuclear Atucha, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La empresa ARSAT, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también están afectados por los despidos masivos. Estuvieron las universidades -que reclaman el financiamiento- junto a distintos sectores de ciencia y tecnología.

Además, se hicieron presentes varios diputados, senadores de distintos tintes políticos y el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis. También, despedidos de la fábrica de neumáticos Fate y de distintas instituciones del Estado afectadas por el desguace.

Sobre los despidos

Desde la Asamblea Multisectorial informaron: «La cantidad de bajas que pide el ministerio de Sturzenegger es muy superior a los 700 despidos que se están comentando«. Y completó: «Incluso ese número podría solo representar la mitad de lo que le exigen desde el Gobierno nacional«.

Romero también aseguró: «Si esos despidos se concretan no serán bajo mi gestión, porque yo ni mis funcionarios los vamos a firmar. El acuerdo no era este, sí bajar servicios, pero no despedir a los trabajadores«.

Yamila Mathon especialista en Tecnologías de Gestión y del Conocimiento del INTI, contó: «Este martes pudimos llevar adelante la conferencia de prensa que convocamos desde la Asamblea Multisectorial del organismo, participaron más de mil trabajadoras y trabajadores, estuvimos bajo la lluvia».

Agregó: «Pudieron hablar referentes de distintos organismos que también fueron atacados. Gracias a una amplia cobertura de los medios de comunicación -aseguró la profesional- pudimos contarle a la sociedad cuál es el plan del Gobierno para cerrar el INTI de ‘manera virtual’. Es lo que dijo Sturzenegger y así lo comunicó el lunes el presidente Romero, cuando informó que el ministro le pidió que ejecute más 1400 desvinculaciones, despidos«.

Mathon retomó lo que dijo la gestión del INTI sobre que el presidente se iba a negar a firmar esas desvinculaciones, porque no era lo acordado. También señaló que si bien ellos tenían un plan de reforma del Instituto en cuanto los servicios a brindar, pero que eso no implicaba desvinculaciones.

Rechazo a los despidos

La profesional continuó relatando: «Nosotros rechazamos esos despidos, también la Resolución 42/26 que baja 1.000 servicios, que son el trabajo de los profesionales, los técnicos, administrativos y auxiliares que hacen al INTI«.

Dijo que hacen un llamado a toda la sociedad y que no es solo por solidaridad y porque piden apoyo para no perder la fuente de trabajo, sino porque están atacando al sector productivo se quedará sin su aliado estratégico; que es el organismo. Y que la población ya no tendrá la seguridad de los productos que consume.

Además, adelantó que la semana que viene van a realizar una nueva asamblea para volver a tomar medidas y hacer un balance de lo actuado hasta el momento. Esperan no tener que cometer ninguna acción de manera previa y emergente en caso de que los despidos finalmente sean ejecutados.

En medio de una pulseada

Mathon dijo: «Sentimos que estamos en medio de una pulseada entre el ministro Caputo y el ministro Sturzenegger, donde evidentemente -consideró la profesional- las internas del Gobierno también se expresan en este sector como así también la necesidad de eliminar organismos que son escenciales».

Mathon concluyó: «El gobierno de Milei hizo tantos recortes que solo le queda arrancar a los organismos enteros de raíz. No le dan los números, por eso se va a cobrar vidas de trabajadoras y trabajadores, porque nos está sacando el sustento, esto no es una manera de decir, es algo concreto«.

Cabe destacar que este es el tercer intento del gobierno de disolver el INTI: en 2024 lo hizo con la Ley Bases, donde incluía al Instituto en los organismos a ser cerrados. Las y los trabajadores dieron una inmensa pelea y lograron ser excluidos de esa lista.

En 2025 volvió el ataque con el Decreto 462/2025: que eliminaba directamente la autonomía, la autarquía y el carácter federal del organismo. Las y los trabajadores lograron que sea derogado en el Congreso de la Nación. Ahora, en 2026, el Gobierno vuelve a atacar con el anuncio de más de 1400 despidos injustificados e ilegales.

Luchando por la soberanía

Giselle Santana es miembro de la Asamblea Multisectorial, durante el diálogo que mantuvo con Tiempo, aseguró: «Nosotros seguiremos dando la pelea en defensa de la soberanía tecnológica, industrial y energética. Porque sin INTI no hay industria nacional».

Santana repasó que la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial, la Resolución 42/26, del Consejo Directivo del INTI, en la que se decidió la baja de 1000 servicios industriales que el organismo prestaba hasta ese día. Eso implica un impacto muy negativo en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que se validan de esos servicios.

Les servía para mejorar procesos productivos, para ensayar productos , para obtener certificaciones de calidad de esos productos que luego les permitía exportar y así insertarse en el mercado mundial, cumpliendo con las regulaciones que exige el mercado.

Sin embargo, a partir de ahora, no prestando el INTI esos servicios, en la inmensa mayoría de los casos, no existe esa oferta tecnológica disponible en el sector privado. Y si existe, es a un costo mucho más elevado. Entonces quedan afuera las pequeñas y medianas empresas.

La profesional remarcó: «Nosotros venimos denunciando que esto pone en riesgo todos los servicios a la industria argentina y que afecta a toda la población del país. Porque nuestra tarea es básica y fundamental para el control de la calidad de los productos de origen industrial«.

Productos y alimentos sin certificación

Entonces, a partir de ahora dejaron de certificar la calidad de los alimentos, bebidas y envases que contienen esos productos. También de los materiales para la construcción, autopartes de seguridad para las empresas automotriz, por ejemplo, los neumáticos, aparatos eléctricos y hasta los preservativos.

Santana advirtió que el Ministerio de Desregulación de la Nación quiere despedir a más de 1400 personas. Y explicó que de ese modo Sturzenegger concretaría su plan macabro de vaciamiento, porque hoy el INTI tiene 2400 trabajadores en todo el país.

La profesional subrayó: «Si quedan solo mil trabajadoras y trabajadores en todo el país no darán abasto para cubrir las necesidades de todo el territorio nacional y será imposible seguir llevando adelante la tarea. La promoción de la industria nacional y el cuidado de la salud, la seguridad, la vida de toda la población -respecto a lo que consume- está en peligro«.

Santana terminó contando que por eso, junto a la sociedad, los organismos del Sistema Científico y Tecnológico, las cámaras empresariales -que ya se pronunciaron-, las pymes, la Asociación de Empresarios Nacionales: están reclamando que el Instituto siga funcionando y cumpliendo con los servicios.

Por: Jesús Cabral