River vs Boca hoy: el superclásico en el Monumental, minuto a minuto
El fútbol argentino vive este domingo un nuevo enfrentamiento entre los dos equipos más importantes del país. La previa, el trámite del partido, los goles y las repercusiones.
River y Boca se enfrentan hoy por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se disputa por la tarde en el estadio Monumental. Todas las alternativas del superclásico en tiempo real.
El partido entre River y Boca comenzará a las 17.
Las puertas de ingreso al Monumental serán abiertas a las 14.
El duro partido por Copa Sudamericana que River disputó el último miércoles contra Carabobo dejó dos jugadores lesionados que no estarán hoy frente a su clásico rival
Fausto Vera no pudo completar siquiera el primer tiempo del cruce copero con el conjunto venezolano. Sufrió un esguince -leve- de rodilla y tuvo que ser remplazado por su habitual compañero en el medio campo millonario, Aníbal Moreno.
El otro que no llegó a completar el partido del miércoles fue Juanfer Quintero. En su caso sufrió un desgarro y lo reemplazó Kendry Páez.
Franco Armani, Maxi Meza y Juan Portillo siguen recuperándose de sus lesiones previas y no estarán disponibles para este duelo con Boca. Giuliano Galoppo también está en duda.
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad organizó un amplio operativo en los alrededores del Monumental para el superclásico de este domingo.
Según lo previsto, habrá 1.800 efectivos entre policías y agentes de tránsito. Además de 700 agentes de seguridad privada, a cargo del club.
El recorrido que realizará el plantel de Boca para llegar hasta la cancha de River se mantiene en reserva.
Quién será el árbitro de River vs Boca
El árbitro de este superclásico será Darío Herrera. Lo acompañarán como asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González. El cuarto árbitro será Juan Pafundi.
En el VAR fue designado Héctor Paletta. En el AVAR estaraá. Sebastián Habib.
Dónde verlo en televisión
El partido podrá verse en dos pantallas. Lo transmiten ESPN Premium y TN Sports. En ambos casos es preciso tener contratado el pack fútbol que ofrecen los operadores de cable.
Se puede seguir también la transmisión de la Radio 750.