River vs Boca hoy: el superclásico en el Monumental, minuto a minuto

El duro partido por Copa Sudamericana que River disputó el último miércoles contra Carabobo dejó dos jugadores lesionados que no estarán hoy frente a su clásico rival

Fausto Vera no pudo completar siquiera el primer tiempo del cruce copero con el conjunto venezolano. Sufrió un esguince -leve- de rodilla y tuvo que ser remplazado por su habitual compañero en el medio campo millonario, Aníbal Moreno.

El otro que no llegó a completar el partido del miércoles fue Juanfer Quintero. En su caso sufrió un desgarro y lo reemplazó Kendry Páez.

Franco Armani, Maxi Meza y Juan Portillo siguen recuperándose de sus lesiones previas y no estarán disponibles para este duelo con Boca. Giuliano Galoppo también está en duda.