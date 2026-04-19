Los salarios registrados volvieron a caer en febrero y acumularon una baja real de 4,3% en los últimos 6 meses

Los salarios registrados -que incluyen públicos y privados- aumentaron 1,8% en febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ), mientras que la inflación se posicionó en 2,9% durante ese mes. Se trata de la sexta baja real consecutiva y los haberes acumulan un recorte de 4,33% en los últimos seis meses , según el cálculo de Ámbito en base a los datos oficiales.

En febrero, el poder adquisitivo cayó 1,1% en el total de los registrados. Desagregando, los públicos aumentaron 2,3% , mientras que los privados lo hicieron un 1,6% , por lo que perdieron un 0,55% y un 1,3% de su poder de compra real , respectivamente.

Si se toma como parámetro el inicio del gobierno de Javier Milei , los salarios registrados pierden 8,87% real . Sin embargo, al desagregar los datos, los públicos fueron los más perjudicados con una caída del 18,35% del poder adquisitivo , mientras que los privados retrocedieron un 3,54% real .

En la variación interanual , el economista Hernán Herrera destacó que los públicos nacionales acumulan una caída de 8,87% , mientras que los provinciales una de 2,1% real y los privados una de 4,13% .

Sobre marzo, el economista Luis Campos resaltó que se espera una nueva caída del poder adquisitivo . Y es probable, debido a que el IPC se ubicó en el 3,4% , marcando su nivel más alto desde marzo de 2025 . A la par, Equilibra sumó que «los gastos fijos treparon 5,1%» , por lo que es probable que el ingreso real registrado y, especialmente, el disponible hayan retrocedido en marzo .

«Los últimos meses fueron duros», admitió la semana pasada el presidente Javier Milei en un extenso mensaje en redes sociales, donde también apuntó contra el periodismo y pidió «paciencia» a la sociedad. Sin asumir responsabilidades, el mandatario volvió a atribuir las tensiones económicas a «las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas».

Aunque de cara a abril, la expectativa inflacionaria podría moderarse y se espera que el índice de precios ceda. En esa línea, el economista de Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, se muestra positivo y afirma que «probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido».

Mora, pérdida del empleo y cierre de empresas: más presión sobre el salario

En línea con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la mora de las familias continúa subiendo: en febrero alcanzó el 11,2%, un nivel no visto desde el inicio del milenio. En el caso de los hogares, el endeudamiento irregular está en su nivel más alto desde 2004 y ya se multiplicó por más de 4 veces desde octubre de 2024, cuando era de solo 2,5%.

Es que el nivel de ingresos continúa deprimiéndose y las familias no logran alcanzar a pagar las deudas que contrajeron en el último tiempo, sumado a las tasas que aún continúan altas.

En tanto, el ingreso disponible registrado cayó 0,6% en febrero y un 2,8% interanual, quedando 11% abajo del nivel promedio previo a la transición de gobierno (enero-septiembre de 2023), según Equilibra.

«Los que menos perdieron ingreso disponible fueron los jubilados que no cobran la mínima (-0,4% mensual y -2,6% interanual) y los asalariados privados formales (-0,5% mensual y -1,6% interanual). En cambio, el ingreso disponible de jubilaciones mínimas (incluye bono) y trabajadores del sector público disminuyó 0,9% mensual cada uno en febrero; mientras que en la comparación interanual la merma asciende a 7,4% y 5,6%, respectivamente», resaltó la consultora.

En paralelo, esta semana se conoció que el mercado laboral continúa ajustando y se perdieron 124.735 puestos registrados (-1,2%) entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026, según informó la Secretaría de Trabajo. Aunque, si se toma desde noviembre de 2023, inicio del mandato de Javier Milei, la caída del empleo alcanza a 322.412 personas (-3,1%).

Las novedades de esta semana no fueron positivas. A la par que se destruye el empleo, también se pierde tejido corporativo. En el sector privado se perdieron 1.632 empleadores durante enero, lo que implica una destrucción de más de 77 empresas por día laboral (21 días). En el primer mes del año, quedaron en pie 488.177 unidades productivas, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Si se toma en cuenta la pérdida de empresas desde el inicio del mandato, la cantidad es sensiblemente más grande: se destruyeron 24.240 empresas.

Por Erika Cabrera