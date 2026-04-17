Se pone en marcha la decimoquinta fecha del Torneo Apertura: cronograma y horarios Comienzan a definirse los primeros clasificados a los playoffs.

La decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con un partido entre equipos con realidades muy diferentes, como Unión de Santa Fe y Newell´s.

El encuentro, que está programado para las 20:30, se llevará a cabo en el Estadio 15 de Abril, contará con el arbitraje de Fernando Espinoza y se podrá ver a través de ESPN y ESPN Premium.

Unión llega a este cruce en un buen momento, ya que está sexto en la Zona A con 19 puntos y se encuentra en puestos de clasificación a los playoffs, mientras que Newell´s está penúltimo con solo 10 unidades, aunque en los últimos partidos pudo conseguir cierta regularidad.

De todas maneras, el plato fuerte del fin de semana será el Superclásico del fútbol argentino, en el que River recibirá a Boca con el objetivo de afianzarse en las primeras posiciones.

El “Millonario” viene de ganarle 2-0 como visitante a Racing y da pelea en las primeras posiciones. Boca, por su parte, llega con un invicto de 12 encuentros y de golear a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.

En lo que respecta a los otros tres equipos considerados grandes, que están prácticamente obligados a ganar para terminar la fecha en puestos de clasificación a los playoffs, Independiente recibirá a Defensa y Justicia el sábado a las 19:30, Racing visitará a Aldosivi de Mar del Plata el domingo a las 13:30 y San Lorenzo jugará en su cancha ante Vélez el lunes a las 19:30.

Por otra parte, los líderes de cada zona son Independiente Vélez e Rivadavia de Mendoza, que se enfrentarán con San Lorenzo y Banfield, respectivamente.

Cronograma y horarios de la fecha 15 del Torneo Apertura

Viernes 17/4:

Unión de Santa Fe – Newell´s a las 20:30

Sábado 18/4:

Gimnasia y Esgrima (LP) – Estudiantes (RC) a las 15

Instituto de Córdoba – Estudiantes (LP) a las 17:15

Independiente – Defensa y Justicia a las 19:30

Argentinos Juniors – Atlético Tucumán a las 21:45

Domingo 19/4:__IP__

Aldosivi de Mar del Plata – Racing a las 13:30

River – Boca a las 17

Rosario Central – Sarmiento a las 20:30

Talleres de Córdoba – Deportivo Riestra a las 20:30

Lunes 20/4:

Barracas Central – Belgrano de Córdoba a las 15

Banfield – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17:15

Central Córdoba (SdE) – Platense a las 17:15

San Lorenzo – Vélez a las 19:30

Tigre – Huracán a las 21:45

Gimnasia de Mendoza – Lanús a las 21:45