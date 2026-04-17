Platense hizo historia y derrotó a Peñarol en la Copa Libertadores 2026 Guido Mainero y Franco Zapiola, los goleadores del equipo argentino.

Platense le ganó a Peñarol por 2 a 1 en un partido parejo en el que estuvo a la altura de uno de los clubes más grandes del fútbol sudamericano y que disputaron esta noche, en el estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

Los goles del conjunto argentino fueron convertidos por los extremos Guido Mainero, a los 21 minutos del primer tiempo, y Franco Zapiola, de penal en 17 del segundo, mientras que la igualdad parcial llegó con un tanto del delantero Matías Arezo, en 12 del complemento.

Además, a los seis minutos de descuento del segundo tiempo se dio la expulsión del defensor Franco Escobar, por doble amarilla.

Con el triunfo, el “Calamar” se ubicó en la segunda posición del grupo con tres puntos, mientras que el equipo que dirige el exentrenador de San Lorenzo Diego Aguirre es tercero con una única unidad.

En la próxima fecha el “Calamar” será local de Independiente Santa Fe de Colombia, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el elenco uruguayo visitará al Corinthians brasileño, el jueves 30 desde las 21:00.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los cinco minutos, con un centro desde la derecha para el cabezazo del delantero Kevin Retamar, que salió a las manos de arquero Sebastián Britos.

El local tuvo su primer acercamiento a los 12 minutos, mediante un centro desde la izquierda al primer palo que fue cabeceado por el mediocampista Nicolás Fernández, con un disparo que picó y fue a las manos del arquero Matías Borgogno.

El equipo argentino abrió el marcador a los 21 minutos, con un buen centro del lateral Tomás Silva al punto del penal para el cabezazo del delantero Guido Mainero, autor del gol del campeonato de Platense en el Apertura y el primero en su historia en la Libertadores, que puso un gran cabezazo, ajustado contra el poste izquierdo de Britos.

Peñarol volvió a llegar a los 41 minutos, con una gran jugada individual por derecha del extremo Luis Miguel Angulo para desbordar por derecha, acercarse al área y meter un centro al segundo palo que fue definido por el lateral Maximiliano Olivera, que no pudo superar un achique excelente de Borgogno.

Dos minutos más tarde, el delantero Matías Arezo recibió por izquierda, enganchó hacia el medio y sacó un derechazo bajo y rasante, que pasó a pocos centímetros del primer palo.

Platense tuvo el primer acercamiento del segundo tiempo a los 10 minutos, mediante un tiro libre lejano y esquinado de Mainero, que buscó el ángulo izquierdo de Britos y se fue muy cerca del mismo.

El local alcanzó la igualdad a los 12 minutos del segundo tiempo, mediante un nuevo desborde por derecha de Angulo, que terminó en un centro atrás para la definición de primera de Arezo, que entró baja por el rincón izquierdo de Borgogno.

El “Calamar” volvió a ponerse en ventaja a los 17 minutos, mediante un penal conseguido por una mano del mediocampista Eric Remedi dentro del área y que fue cambiado por gol por Zapiola, abriendo el pie derecho con un tiro bajo.

A los 29 minutos de la segunda parte, el delantero Abel Hernández quedó mano a mano por derecha e intentó definir rápidamente y de volea, con un tiro que impactó en el pecho del arquero del “Calamar”.

En el sexto minuto de descuento, el defensor Franco Escobar fue expulsado por doble amarilla, luego de una infracción cercana a su propio córner.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo E.

Fecha 2.

Peñarol (Uruguay) 1 – 2 Platense.

Estadio: Campeón del Siglo (Uruguay).

Árbitro: Derlis López (Paraguay).

VAR: Mario Díaz (Paraguay).

Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade; Luis Angulo, Nicolás Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darías; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Platense: Matías Borgogno; Eugenio Raggio, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Gol en el primer tiempo: 21m. Guido Mainero (PL).

Goles en el segundo tiempo: 12m. Matías Arezo (PE); 17m. Franco Zapiola de penal (PL).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Leandro Umpierrez por Jesús Trindade (PE), 22m. Santiago Dalmasso por Franco Zapiola (PL) y Gonzalo Lencina por Tomás Nasif (PL); 28m. Abel Hernández por Eduardo Darías (PE) y Agustín Lagos por Kevin Retamar (PL); 38m. Celias Ingenthron por Pablo Ferreira (PL) e Iván Gómez por Guido Mainero (PL) y Franco González por Nicolás Fernández (PE).