Los precios mayoristas rompieron la tendencia y aumentaron 3,4% en marzo por la guerra en Medio Oriente El Indec informó que el petróleo crudo y el gas aumentaron 27,3% respecto a febrero. Los productos importados subieron solo 1,1% y restaron ritmo a los aumentos.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del Indec aumentó un 3,4% en marzo con respecto a febrero. En relación con marzo de 2025, el índice acumuló una suba del 27,9% y en el primer trimestre se incrementó 6,1%.

Un mes atrás, cuando el IPIM dio 1%, el presidente Javier Milei aseguró que los precios mayoristas anticipaban a los minoristas, en un intento de plantar expectativas hacia la baja cuando ya era claro que la guerra en Medio Oriente estaba impactando con fuerza.

Conviene aclarar que las mediciones mayorista y minorista tienen diferentes metodologías y componentes: la mayorista no incluye servicios, algo que sí está presente en la minorista.

Precios mayoristas e inflación

La consultora LCG señaló: «En marzo, la inflación mayorista, que marca la tendencia según el Presidente, se ubicó por encima de la minorista en bienes: 3,4% vs. 3% mensual. Descontando el efecto directo de la suba del petróleo y gas en el nivel general, podría decirse que la inflación mayorista todavía se ubica por debajo (2,5%), como en los últimos cinco meses».

La consultora observó que esa brecha entre el ritmo de evolución de los precios minoristas y mayoristas «se acotó significativamente» en buena medida porque los minoristas están absorbiendo parte de las subas mayoristas y no las están trasladando a los precios finales.

«Para adelante, esperamos niveles de inflación mayorista algo más bajos que el dato de marzo, pero un escalón más arriba que en el promedio de los meses previos. La estabilidad cambiaria resta presión, pero la inercia lentamente vuelve a despegar«, advirtió LCG.

Detalles

En la división por origen, los productos nacionales fueron los más dinámicos con una suba del 3,5%, mientras que los importados lo hicieron en un 1,1%.

Entre los nacionales, los primarios dominaron con un salto del 7,8%. La categoría Petróleo crudo y gas subió 27,3% respecto de febrero, arrastrado por el efecto de la guerra en Medio Oriente. Los Productos minerales no metalíferos aumentaron 2,5% mensual, y los agropecuarios y pesqueros cerraron con caídas del 3,2% y del 0,1% respectivamente.

Los productos manufacturados aumentaron en promedio un 2,3% contra febrero previo, con los productos refinados del petróleo al tope de la lista con un encarecimiento mensual del 6,6%. En el primer trimestre ese rubro se disparó 10,1%.

Por encima del promedio se incrementaron los precios de Impresiones y grabaciones, 3%; Tabaco, 2,7%; Alimentos y bebidas, 2,5%; y Productos de caucho y plástico, 2,3%.

Por debajo de la media, los minerales no metálicos aumentaron 1,9%; la producción papelera, 1,8%; las prendas de materiales textiles, 1,7%; Sustancias y químicos, 1,4%; Cuero, marroquinería y calzado, 1,3%; y productos textiles, 1,2%, entre otros rubros.

El precio de la energía eléctrica aumentó 2,1% en el mes.

Por: Miguel Carrasco