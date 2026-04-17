La AFA dará una conferencia de prensa para anunciar la vuelta de los visitantes en la Primera Nacional En ella estarán presentes Claudio Tapia y los presidentes de los clubes protagonistas de la prueba piloto, entre otros.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dará este viernes una conferencia de prensa en la que confirmará la prueba piloto de la vuelta del público visitante a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la prueba se dará en los enfrentamientos de Quilmes – Nueva Chicago y Colegiales – Temperley, correspondientes a la décima fecha del certamen mencionado.

La rueda de prensa iniciará a las 14:30 y se llevará a cabo en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, en donde se brindarán detalles sobre los protocolos y preparaciones que deberán afrontar los clubes y los hinchas para llevar a cabo esta medida.

Además, contará como integrantes de la conferencia al presidente de la AFA, Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, el titular de APREVIDE, Guillermo Cimadevila, y los principales directivos de los cuatro clubes intérpretes de esta prueba piloto.

En los encuentros mencionados, las circunstancias serán distintas para la concurrencia del público visitante. Quilmes recibirá a Nueva Chicago a partir de las 16:30 del sábado 18 de abril con posibilidad para alojar 5 mil hinchas, mientras que Temperley visitará a Colegiales en Munro, desde las 14:00 del domingo 19, con disponibilidad para 1500 simpatizantes.

La medida tomada marcará un antes y un después, ya que la segunda división del fútbol nacional no cuenta con visitantes de manera regular hace casi 19 años.

El último partido con ambas parcialidades se llevó a cabo el 25 de junio de 2007, cuando Nueva Chicago y Tigre disputaban la promoción por un lugar en Primera División, el cual sería ganado por el “Matador” por 2-1, imponiéndose por 3-1 en el resultado global y logrando el ascenso tras 27 años.

La tragedia que originó la suspensión del público visitante se dio tras la derrota del “Torito” de Mataderos, con una invasión del público al campo de juego que terminó con amenazas a los jugadores, 14 heridos y un muerto.

La víctima fatal era Marcelo Cejas, de 41 años, que fue alcanzado por el lanzamiento de una piedra y fue posteriormente golpeado en el piso hasta fallecer, por un grupo de hinchas de Chicago.

El escándalo mencionado llevó a la AFA a tomar la decisión de prohibir el ingreso de hinchada visitante en el ascenso, que se mantuvo hasta el próximo fin de semana, aunque cabe destacar que hubo una excepción provisoria, en la temporada 2011/12, con la llegada de River Plate a la categoría.