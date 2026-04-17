El oficialismo reconoce que no tiene los votos para eliminar las PASO e irá por la suspensión El bloque de LLA prende velas para que el Adornigate deje de llenar todos los espacios de la política y poder retomar la iniciativa. Por ahora, los aliados no aprobarán quedarse sin primarias. En carpeta hay varios proyectos regresivos, entre ellos la idea de una nueva ley de discapacidad libertaria.

La bancada violeta ya reconoce que no tiene los números en Diputados para avanzar en la eliminación de las PASO, uno de los principales puntos de la reforma política que impulsan desde Casa Rosada. Conscientes de que ni el radicalismo, ni el PRO, ni Unión por la Patria quieren que deje de ser una herramienta para la selección de candidatos, buscarán avanzar en un camino intermedio: la suspensión, tal como lo hicieron en las elecciones de medio termino del año pasado. Utilizarán el mismo argumento: “Queremos sacarle esa carga a la gente y reducir un gasto innecesario”, dicen. Además, en LLA prenden velas a que los efectos del Adornigate –el jefe de gabinete presenta su informe de gestión el 29 de abril– dejen de ser una mancha venenosa para poder apurar otros temas y proyectos que están en carpeta. Entre ellos, nada menos que las modificaciones de la Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, ambas regresivas; y también de la Ley de Salud Mental.El 22, buscaran darle media sanción al proyecto de Hojarasca.

Sin PASO

Según pudo saber Página/12, en Diputados pretenden que desde el Ejecutivo no se extralimiten con las reformas al sistema electoral, quieren ir a lo seguro. Los aliados hace tiempo que están plantados en la idea de defender las PASO, porque creen que puede ser una herramienta principalmente para dirimir internas con el propio oficialismo. Desde el PRO, reconocieron a este diario que todavía no tienen una postura definitiva tomada, quieren esperar al texto del gobierno. Pero, hay algo que aseguran “no es momento para debatir estos temas en el Congreso”.

Dentro del proyecto que reformará el sistema electoral estará también la propuesta de eliminar el financiamiento público a partidos y campañas electorales. Y se podría complementar también con la eliminación de topes a aportes privados, lo que podría implicar diferencias importantes en el financiamiento de campañas e inclinará la cancha en favor de algunas fuerzas políticas sobre otras.

Desde el peronismo ya advirtieron que avanzar en esa modificación “es privatizar la política” porque cualquier sector privado podría comprar una candidatura o condicionar de alguna manera al espacio político. También alertan sobre lo perjudicial que será esta iniciativa para los pequeños partidos. “Van a desaparecer”, enfatizan.

El peronismo, como adelantó este diario, va a continuar con su defensa de las PASO. Las internas a cielo abierto que caracterizan desde hace tiempo al PJ en provincias y municipios también podrían zanjarse con esta herramienta, que evitó usar en varias ocasiones, pero que hoy ve como fundamental y como un “método legítimo de selección”.

El rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP), es otra de las propuestas que se espera aparezcan en el proyecto al que todavía se le está dando forma. La intención sería buscar que su implementación se de en todas las provincias. Pero, lo cierto es que la bancada libertaria en Diputados no tiene demasiadas certezas de lo que prepara el Ejecutivo. Solo cruza los dedos para que los proyectos que de ahora en más se envíen desde la Casa Rosada no sean extensos, ni reúnan demasiadas propuestas juntas. “Lo de la Ley Bases fue un milagro”, reconocen y piden proyectos cortos y precisos para poder conseguir los votos de una forma más fácil.

Otros proyectos en los que trabaja el oficialismo, es la modificación de la Ley de Discapacidad. Desde la bancada mileista deslizaron que buscaran “hacer modificaciones en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) apuntaron a restringir a quienes se les otorgue. De igual manera, meterán mano en le Ley de Salud Mental, que empezaría su recorrido por el Senado.

La Ley de Salud Mental (N° 26.657), sancionada en 2010, fue el producto de años de debate y cambios en el paradigma en el sector. Por primera vez se estableció que las personas con padecimiento mental son sujetos de derecho y no objetos de tutela médica o judicial.

Respecto de la Ley de Financiamiento Universitario, pretenden impulsar el proyecto presentado en la Cámara baja en febrero, con el cual el Gobierno busca reemplazar a la ley que la oposición votó. Ley que el Ejecutivo se resiste a aplicar, y que el fallo judicial determinó que deben cumplir, específicamente antes del día de hoy. El Gobierno tiene hasta a las 9.30 horas para acatar la decisión judicial que confirma la vigencia de la norma.

El proyecto de Financiamiento Universitario del oficialismo contempla pautas de recomposición salarial mucho más exiguas que las que determina en la ley 27.795. En cambio, la norma votada por la oposición obliga al Ejecutivo a actualizar bimestralmente las partidas para el sistema de salud universitario, la ciencia y extensión universitarias desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, siguiendo el índice de precios al consumidor. Contrariamente, el nuevo proyecto libertario reemplaza esa obligación por un aumento fijo de $80 mil millones para el sistema de salud universitario y elimina la actualización periódica.

Otro punto en agenda, es el proyecto de adhesión argentina a un tratado de cooperación internacional en materia de patentes, un compromiso asumido con Estados Unidos, que el Congreso tenía que tener aprobado antes del 30 de abril. Resulta que el plenario de comisiones dispuesto para esta semana se suspendió abruptamente debido al intenso lobby de los laboratorios nacionales que no quieren que el Gobierno quite las protecciones de propiedad intelectual que la gestión de Cristina Kirchner había establecido y que los beneficia frente a la competencia extranjera.

“Cancillería está llevando adelante las negociaciones, nos va a avisar cuando lo tenga todo cerrado”, argumentaron desde la bancada violeta respecto del pedido de frenar el tema que hizo Pablo Quirno. Además, confesaron: “No llegamos al 30 de abril”, pero le restaron importancia a la fecha delimitada.

Finalmente, confirmaron una sesión especial para el próximo miércoles 22 en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Ley Hojarasca, que tiene por objetivo central realizar una “limpieza” del sistema jurídico mediante la derogación de aproximadamente 70 leyes que se consideran obsoletas, inútiles o “restrictivas de las libertades individuales”. Aquí, se mostraron despreocupados con los votos. Creen tener los números necesarios para darle media sanción a una ley que vienen impulsando desde el año pasado, y que no logra llamar la atención de los legisladores.

Adorni al Congreso

Diputados se prepara para recibir el próximo 29 de abril al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Desde el oficialismo volvieron a adelantar que será una “sesión picante”, y que esperan que el funcionario pueda dar su informe de gestión como anteriormente lo hizo Guillermo Francos. Le bajan el precio a lo que la oposición pueda preparar para ese día respecto a las múltiples denuncias que pesan contra el ex vocero presidencial. En la misma línea que Patricia Bullrich, la bancada violeta se muestra cansada respecto al tema y cree que “ya está”, y que lo que todavía debe aclarar Adorni, lo tiene que hacer en sede judicial.

La oposición, no da por estas horas muchas muestras de coordinación respecto de que hacer el 29. Por un lado, algunos referentes de Provincias Unidas pretenden que la sesión informativa se centre principalmente en un interrogatorio fuerte a Adorni sobre sus bienes y sus viajes pomposos al exterior. Creen que la estrategia que debe seguirse es la que primó en la interpelación a Guillermo Francos por la causa Libra. Y entienden que lo conveniente es que quienes inicien la saga de preguntas incomodas para el ministro sean los diputados denunciantes.

Lo cierto, es que aquella exposición a Francos, fue una interpelación especifica que logró imponer la oposición, aquí se estará frente a una sesión informativa, donde seguramente el jefe de Gabinete ponga reparos a responder sobre una causa judicial en curso específicamente porque el motivo de su visita es exclusivo para dar cuenta de cuestiones vinculadas a la gestión. Habrá que ver cómo la oposición arma el cuestionario para lograr que el vocero de explicaciones respecto al viaje de su esposa a Nueva York junto con la comitiva oficial y demás cuestiones que se entrecruzan con temas vinculados a la gestión de Gobierno. Más difícil será avanzar sobre preguntas que busquen precisiones sobre los viajes del funcionario a Aruba y la compra reciente de bienes inmuebles.

Unión por la Patria tiene otra mirada, creen que Adorni “ya fue condenado por la sociedad”, y no ven necesario que la sesión informativa se aboque específicamente a exponer las denuncias que pesan sobre el favorito de Karina Milei. Entienden, que el jefe de Gabinete, debe cumplir con dar su informe de gestión. Este diario pudo saber entonces, que esperan una sesión donde los temas con los que acorralar al gobierno sean varios.

Otra diferencia en entre los bloques opositores, que reconocen que todavía no se juntaron a coordinar detalles organizativos de como encarar esta visita de Adorni a la Cámara de Diputados, tiene que ver con el “tono” que tendrá la sesión. UP, advierte que no puede contener el carácter fervoroso de varios de los integrantes de su bancada. Desde la oposición más dialoguista prefieren mantener el decoro y las buenas normas. En las próximas semanas tendrán que acercar posiciones si quieren realmente complicar al Ejecutivo.

Por Eva Moreira