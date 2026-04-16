Protesta de jubilados y una absurda explicación de Lugones: “Lo que pasa es que en Pami hay abuelos de más de 80 años”

En este marco, Lugones no sólo argumentó que la “carga” sobre el Pami tiene que ver con la gran cantidad de personas mayores de 80 años afiliadas, sino que también aseguró que se está pagando a las y los profesionales. Lo que no aclaró es que hay médicos cobrando estos días por la atención de enero.

La protesta por la crisis de Pami se dio poco antes de una nueva manifestación de jubilados y jubiladas, como cada miércoles, ante el Congreso.

Por todo el país

La protesta se sintió con fuerza en Córdoba. Hubo una masiva movilización que nucleó el reclamo de médicos y pacientes. En esa provincia ya se denunciaron cierres de centros, recortes de prestaciones y todo un sistema en riesgo de colapso.

“Hace más de 15 años que estoy trabajando en Pami. Es la primera vez que vivimos esto. Es inédito. Una baja en el salario del 52%”, detalló Constanza Feres, médica psiquiatra. “Es un recorte que se está viendo, paulatino, porque a los jubilados les vienen recortando el salario y la prestación de pami. No les llegan los pañales, los turnos son para tres-cuatro meses, nosotros tenemos que contenerlos. Es una situación muy complicada”, describió ante Prensa Obrera.

También hubo marcha en Comodoro Rivadavia, donde decenas de jubilados se concentraron frente a la sede principal para dar testimonio. “La capacidad en lo que es el recurso económico de cada uno de los jubilados es muy baja y los medicamentos siguen subiendo. Hoy tienen que determinar, en ciudades como la nuestra, o comer o pagar la luz o poder pagar medicamentos. Esto es gravísimo”, describió Mario Soto, jubilado.

Según consignó Crónica, la directora ejecutiva de Pami en Chubut, Vanesa Nieva, se acercó a los manifestantes y pidió que hagan llegar sus reclamos por escrito para elevarlos. “Estamos atendiendo a la gente con problemas de salud y problemas de supervivencia. La gente ya no puede ni siquiera pagar la canasta”, reconoció. Y añadió: “Les pido por favor que este petitorio o reclamo que están realizando lo hagan de manera escrita para poder elevarlo. Pido disculpas por esta situación”.

“Los jubilados estamos de luto”, fue el lema en la marcha de A.MA.LU (Adultos Mayores en Lucha) en Tandil. La movilización en la vía pública se dirigió a la sede de Pami y un grupo ingresó, pero no hubo ninguna autoridad para recibirlos.