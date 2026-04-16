Protesta de jubilados y una absurda explicación de Lugones: “Lo que pasa es que en Pami hay abuelos de más de 80 años”
Las manifestaciones ante sedes de Pami se dieron en distintos puntos del país. Reclamaron tanto pacientes por falta de prestaciones como médicos, en medio de un paro por reducciones salariales. “Pami tiene una carga muy grande”, justificó el ministro de Salud.
Las palabras del ministro de Salud, Mario Lugones, sonaron pocas horas antes de la protesta por la crisis en Pami, que se sintió en distintos puntos del país. “Pami tiene alrededor de un millón de personas de más de 80 años sobre los cinco millones de beneficiarios. Tiene casi 6.000 personas de más de 100 años. Ya hay abuelos, hijos y nietos en Pami. Es una carga muy grande”, dijo en el marco de AmCham Summit, la cumbre de la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina. Su planteo resultó por lo menos absurdo tratándose de una obra social para jubiladas y jubilados, en medio de una crisis que llevó a médicos al paro y pone en riesgo el funcionamiento de todo el sistema.
Pasadas las 11 de la mañana, diferentes agrupaciones se concentraron ante las sedes de la Obra Social, en reclamo contra el ajuste y sus efectos sobre la salud. “El Pami por ley es nuestro, así que tenemos que denunciar que nos están robando”, dijo ante las cámaras una jubilada durante la protesta. “Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad”, dijeron trabajadores de Pami junto a una olla popular y en una conferencia de prensa ante la sede de Avenida Corrientes 655, para denunciar el recorte del gobierno de Javier Milei.
La concentración coincide con el tercer día de paro de médicos de cabecera, en reclamo por una reciente resolución que fija en $2.100 el pago por paciente. En los hechos, denuncian que implica cobrar hasta un 50% menos.
En este marco, Lugones no sólo argumentó que la “carga” sobre el Pami tiene que ver con la gran cantidad de personas mayores de 80 años afiliadas, sino que también aseguró que se está pagando a las y los profesionales. Lo que no aclaró es que hay médicos cobrando estos días por la atención de enero.
La protesta por la crisis de Pami se dio poco antes de una nueva manifestación de jubilados y jubiladas, como cada miércoles, ante el Congreso.
Por todo el país
La protesta se sintió con fuerza en Córdoba. Hubo una masiva movilización que nucleó el reclamo de médicos y pacientes. En esa provincia ya se denunciaron cierres de centros, recortes de prestaciones y todo un sistema en riesgo de colapso.
“Hace más de 15 años que estoy trabajando en Pami. Es la primera vez que vivimos esto. Es inédito. Una baja en el salario del 52%”, detalló Constanza Feres, médica psiquiatra. “Es un recorte que se está viendo, paulatino, porque a los jubilados les vienen recortando el salario y la prestación de pami. No les llegan los pañales, los turnos son para tres-cuatro meses, nosotros tenemos que contenerlos. Es una situación muy complicada”, describió ante Prensa Obrera.
También hubo marcha en Comodoro Rivadavia, donde decenas de jubilados se concentraron frente a la sede principal para dar testimonio. “La capacidad en lo que es el recurso económico de cada uno de los jubilados es muy baja y los medicamentos siguen subiendo. Hoy tienen que determinar, en ciudades como la nuestra, o comer o pagar la luz o poder pagar medicamentos. Esto es gravísimo”, describió Mario Soto, jubilado.
Según consignó Crónica, la directora ejecutiva de Pami en Chubut, Vanesa Nieva, se acercó a los manifestantes y pidió que hagan llegar sus reclamos por escrito para elevarlos. “Estamos atendiendo a la gente con problemas de salud y problemas de supervivencia. La gente ya no puede ni siquiera pagar la canasta”, reconoció. Y añadió: “Les pido por favor que este petitorio o reclamo que están realizando lo hagan de manera escrita para poder elevarlo. Pido disculpas por esta situación”.
“Los jubilados estamos de luto”, fue el lema en la marcha de A.MA.LU (Adultos Mayores en Lucha) en Tandil. La movilización en la vía pública se dirigió a la sede de Pami y un grupo ingresó, pero no hubo ninguna autoridad para recibirlos.