MÁS DEUDA: El FMI aprobó la revisión del acuerdo y destrabó el desembolso por U$S 1000 millones Lo comunicó oficialmente el organismo tras la llegada del Ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, a Washington.

Tras la llegada del Ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington para pedir más plata, el Fondo Monetario Internacional confirmó que aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina lo cual activa un desembolso de U$S 1000 millones.

El organismo internacional publicó el staff report que será elevado al directorio (Board en la jerga del FMI) luego de que el equipo económico argentino, encabezado por Caputo y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, desembarcara este miércoles en Washington para participar en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, con el objetivo adicional de destrabar ese desembolso.

“Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement”, señaló Caputo.

Y afirmó que “este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”.

Con este paso ya cumplido, se estima que el directorio del organismo se reunirá dentro de los próximos 15 días para el visto bueno final y remitir los fondos.

Los reparos del FMI con Caputo

El FMI tenía frenado desde hace dos meses la aprobación de la segunda revisión y, si bien no hubo explicaciones formales, se entiende que las trabas pasaban por el incumplimiento de compromisos que contiene el acuerdo.

Uno de ellos es la compra de reservas del Banco Central. Si bien el gobierno ya adquirió la mitad de los U$S 10.000 millones que se comprometió a adquirir este año, el problema es que esas compras de dólares no redundan en un aumento de las reservas. El acuerdo con el FMI era que a fines de 2025 el BCRA debía tener reservas netas negativas de U$S 3000 millones pero eran de unos US$ 13.000 millones.

Por otro lado, el FMI también reclamaba más celeridad en la eliminación total del cepo cambiario y en la eliminación total de los subsidios a la energía.