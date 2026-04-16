El Gobierno continúa con el vaciamiento y trabajadores del INTI realizarán conferencia de prensa y marcha el próximo martes El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) confirmó la cesación automática de mil servicios que el organismo prestaba en la actualidad a pymes y la industria en términos generales.

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) confirmó la cesación automática de mil servicios que el organismo prestaba en la actualidad a pymes y la industria en general. Así lo confirma la Resolución 42 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Como viene sucediendo desde que Javier Milei asumió al poder, el desguace está siendo ejecutado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien posteó en su red social X «Instituto Nacional de Trabas Industriales».

Además, este miércoles más de trescientos profesionales, técnicos y administrativos del INTI participaron de la Asamblea convocada por la Multisectorial. Las y los trabajadores resolvieron realizar una conferencia de prensa el próximo martes 21 de abril a las 10 de la mañana y una nueva marcha, en Avenida General Paz al 5445, donde está ubicado el organismo tecnológico.

Sobre los despidos en el INTI

Detallaron que estarán junto a personalidades del ámbito de la ciencia, la educación, representantes políticos y sindicales. También advirtieron que esta nueva medida apunta directamente a desarmar los centros de investigación y desarrollo, que son columna vertebral del INTI. Esto se traduce en casi 700 despidos ya que laboratorios enteros quedarán sin funciones.

Las y los trabajadores también se declararon en estado de alerta permanente y una campaña de comunicación durante toda la semana. Así pretenden explicar que la resolución afecta de manera directa a las empresas usuarias que dejarán de contar con los servicios esenciales que brinda el Instituto y los riesgo que esto implica en la vida cotidiana de toda la población.

Giselle Santana es trabajadora del organismo y miembro de la Asamblea Multisectorial, en diálogo con Tiempo expresó: «Hoy se efectivizó la publicación de la Resolución 42 del Consejo Directivo del INTI en el Boletín Oficial, la misma dispone el cierre de mil servicios industriales que el organismo presta hace muchos años y esto implica la pérdida de casi 700 puestos de trabajo«.

Un vaciamiento planificado

Santana también explicó que el escenario actual es la continuidad del proyecto que el Gobierno Nacional tiene desde que asumió. Primero lo hizo con la Ley Bases, cuando disponía el cierre del INTI, en 2024 las y los trabajadores dieron la pelea para que no lo cierren.

Y repasó que luego lo intentó nuevamente en 2025, con el Decreto 462/25, utilizando las facultades delegadas por el Congreso Nacional, pero la lucha de las y los trabajadores lo derribó. «Ahora, en 2026, nos volvemos a encontrar con el mismo proyecto. No vamos a permitir que continúen con el vaciamiento y las constantes amenazas de despidos en manos del ministro Sturzenegger«, concluyó Santana.

Población en riesgo

Yamila Mathon, es especialista en Tecnologías de Gestión y del Conocimiento del INTI, en diálogo con Tiempo, advirtió: «Los mil servicios y ensayos que elimina la reciente resolución tiene que ver con la calidad de los productos que apuntan al desarrollo productivo, que son imprescindibles para la seguridad de la población».

Y señaló que se trata de un ataque más del Gobierno a la industria nacional. «Ahora las empresas que quieran hacer esos ensayos tendrán que ver en qué laboratorios privados lo harán. Así queda todo a merced de un sector, que ya sabemos, está guiado por los intereses de lucro que solo se preocupa por lo que le es redituable«, aseguró Mathon.

La profesional concluyó. «Pero en ningún caso puede tener la imparcialidad que tiene un organismo público con en este caso el INTI. Esta resolución es la decisión del Gobierno de descuidar a toda la población».

Por: Jesús Cabral