Mauricio Macri en la cena de Pensar: “Lo peor que hay es improvisar, Argentina sufrió demasiadas improvisaciones” El expresidente fue el orador principal del encuentro anual que realizó el think thank del PRO en La Rural y compartió una charla sobre inteligencia artificial con el divulgador científico Santiago Siri. María Eugenia Vidal, por su lado, resaltó: “Queremos ser protagonistas del próximo paso”

“Lo peor que hay en el mundo es improvisar, Argentina sufrió demasiadas improvisaciones”. Así lo aseguró Mauricio Macri al inicio de su intervención en la tradicional cena anual de la Fundación Pensar, la usina de proyectos y dirigentes del PRO, que se realizó el lunes por la noche en La Rural. Fue la antesala de un conversatorio con el divulgador científico Santiago Siri sobre el impacto de la inteligencia artificial, y la primera aparición pública del expresidente tras el relanzamiento del partido que tuvo lugar en Parque Norte.

El evento, que organizó la exdiputada María Eugenia Vidal en su rol de presidente de Pensar, reunió a referentes políticos, reconocidos empresarios y diplomáticos, bajo la premisa “anfitriones del futuro”. La exgobernadora bonaerense lo explicó durante su discurso de apertura: “El futuro no llega solo, necesita liderazgo, planificación y equipos que lo hagan posible”, sostuvo.

María Eugenia Vidal, presidenta de la Fundación Pensar (Jaime Olivos) María Eugenia Vidal, presidenta de la Fundación Pensar (Jaime Olivos)

“En el PRO todos compartimos que con ganar una elección no es suficiente, que eso no tiene sentido si no tenemos equipos preparados y planes de gobierno sólidos. Que el éxito se basa en la planificación rigurosa y en la capacidad de implementación. Que en una Argentina que tiene tantas urgencias que no puede esperar, la improvisación es un lujo que no nos podemos dar”, planteó Vidal.

En este sentido, amplió: “Siempre decimos que lo más importante es el para qué. Para qué queremos gobernar. A menudo vemos cómo la política pierde su norte cuando olvida para qué quiere el poder. Y esa definición la da el partido. Y desde esa definición a mí me gusta decir que en Pensar nosotros somos el cómo, cómo lograr ese para qué, con qué propuestas llevarlo adelante, con qué ideas, con qué innovaciones”. Y concluyó: “Queremos ser protagonistas del próximo paso. Ese próximo paso que tiene que dar la Argentina de estabilidad al desarrollo. Ese paso que genere una confianza para que el cambio sea para siempre».

Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Jorge Macri (Jaime Olivos) Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Jorge Macri (Jaime Olivos)

Luego, fue el turno de Jorge Macri. En una jornada sin discursos políticos de alto impacto, el jefe de Gobierno porteño defendió el liderazgo del PRO en CABA, sobre todo frente a la estrategia de La Libertad Avanza para reposicionarse y disputarle poder. “No vamos a frenar un proceso que ya está pasando, sino que estamos dispuestos a liderarlo con visión, método, equipo y decisión”, sostuvo.

Y agregó: “Esta Ciudad se anima a repensarse, convoca a los mejores y nunca va a renunciar a ser ese faro de la Argentina posible. Vamos a defender la Ciudad de aquellos que creen que es mejor vivir de otra manera, más caótica, más desordenada, donde la persona no tiene tanta libertad”.

Durante la recepción que se realizó antes de la cena, que incluyó plato principal, postre y café, el Caso Adorni sobrevoló en todos los grupos de conversaciones. Más de un dirigente del PRO, ante la consulta de Infobae, sigue “sorprendido por la inacción y el silencio” del Gobierno nacional con relación a las investigaciones centradas en el jefe de Gabinete.

El conversatorio entre Mauricio Macri y Santiago Siri (Jaime Olivos) El conversatorio entre Mauricio Macri y Santiago Siri (Jaime Olivos)

Ya en el salón principal, Mauricio Macri estuvo flanqueado por una de las personas de su máxima confianza, el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando De Andreis. En una mesa cercana estaba el empresario y expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. El radical tiene una gran injerencia en los resortes del poder porteño. En otra mesa se sentó Cristian Ritondo, el jefe de la bancada PRO en Diputados que este martes reunirá en la sede de Balcarce a los principales dirigentes bonaerenses para oficializar a las nuevas autoridades partidarias y analizar la coyuntura política.

Entre otros, también asistieron a La Rural los funcionarios porteños Ezequiel Sabor, Fernán Quirós, Francisco Quintana, Clara Muzzio, Fulvio Pompeo, Daniel Siciliano, Gabriel Sánchez Zinny, Ignacio Baistrocchi, Gabino Tapia, Fernán Quirós, Gustavo Arengo y Mercedes Miguel; Mora Jozami, directora de Casa Tres e integrante de Pensar Lab; Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral; Damián Pozzoli, director de Banco Macro; el ex presidente de Accenture Argentina Sergio Kaufman; Gabriel Martino, co-founder Clave; el banquero Guillermo Stanley; el CEO de Banco Macro, Juan Parma; el empresario Federico Braun (La Anónima)

Otros presentes fueron el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; Eugenio Burzaco, ex ministro de Seguridad porteño; el ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra; el senador nacional Martín Goerling; y los senadores provinciales Pablo Petrecca y Alex Campbell. También los embajadores Erik Høeg (Unión Europea), Diego Cánepa (Uruguay) y Fares Yassir (Marruecos), Julio Glinternick Bitelli (Brasil).

La idea original de Vidal y de los organizadores era finalizar el encuentro con un conversatorio entre Macri y un invitado internacional para reflexionar sobre la política. El año pasado se hizo con el expresidente de Uruguay Luis Lacalle Pou. El este año la invitación fue para el español Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez, pero por problemas de agenda no se pudo concretar. Entonces, se reconvirtió el tono de la charla para enfocarlo en el impacto de la IA.

“Me alegra que estemos todos acá apuntando al futuro. Y para eso hoy quiero felicitar a María Eugenia y a todo el equipo de la Fundación, porque la verdad que lo peor que hay en este mundo es improvisar. Así que siempre hay que prepararse para la tarea. La Argentina ha sufrido demasiadas improvisaciones y, bueno, hay que tratar de superarse”, señaló Macri.

Acto seguido, agradeció a Siri. “Gracias a que un amigo expresidente no pudo, pasamos de una conversación tal vez no tan entretenida política a algo que está impactando de lleno en la vida de todos”. “Me gusta escucharte, porque sos uno de los pocos optimistas acerca del rol de la Argentina en esta revolución tecnológica, cosa que me gusta compartir, sin tantos fundamentos y conocimientos como vos; que compartas con todos por qué el optimismo y qué debería hacer Argentina, que seguramente no es cambiar cada cuatro años de rumbo y darnos un poquito más de previsibilidad”.

En otro pasaje de la conversación, Macri relató una anécdota reciente durante el concierto del DJ Hernán Cattáneo. “Me pasó una cosa muy particular. Una mujer muy interesante, empezamos a hablar, le digo: ‘Decime cómo sos’. Ella me dijo: ‘Hagámoslo más fácil’”. Y le preguntó al ChatGPT cómo era ella. Y salió toda una descripción que es impresionante». Al finalizar, a su vez, recordó con ironía que Siri había propuesto hace muchos años que la Argentina tenía que poner un porcentaje de sus reservas en Bitcoin, cuando valía menos de 300 dólares. “Seguramente se lo hubiese gastado igual (Alberto) Fernández y (Sergio) Massa en el gobierno anterior, así que no hubiese servido de nada”, señaló.

PorPatricio Tesei