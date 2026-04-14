Más textiles complicadas: la marca de ropa Ted Bodin, la de zapatos Viamo y el fabricante de Kevingston y Reebok pidieron el concurso Pidieron el concurso para reestructurar su deuda en el ámbito judicial y continuar con sus negocios. La competencia con los productos importados es el principal factor. Se suma que las ventas del rubro siguen en terreno negativo.

Se amplía la lista de firmas textiles y calzado en una situación financiera complicada por la caída de la producción local y ventas que no despegan. La marca de ropa Ted Bodin, la de zapatos Viamo y Fantome Group, fabricante de Kevingston y Reebok, pidieron el concurso para reestructurar su deuda en el ámbito judicial y continuar adelante con sus negocios.

Ted Bodin fue fundada en 1984 y se especializó en la fabricación y venta de indumentaria femenina. Tuvo hasta 40 locales, entre propios y compartidos, en la Ciudad de Buenos Aires y el Interior.

En un escrito que presentó en la Justicia, explicó que estructuró su operación en un esquema de consignación, que le permitió sostener su volumen de ventas en el mercado interno, aunque enfrenta una baja superior a 40% en términos reales, lo que derivó en un desequilibrio económico para la compañía.

Por su parte, Viamo, empresa argentina de calzado que opera con la razón social Lannot y actualmente tiene siete locales, entró en concurso, con un pasivo superior a $ 4.000 millones, según se desprende del expediente judicial. Llegó a tener 25 sucursales hace tres años, pero las importaciones del rubro complicaron su operación.

La marca de zapatos Viamo llegó a tener 25 sucursales. Foto: archivo

La Justicia dispuso la inhibición general de sus bienes y la compañía tiene tiempo hasta el 17 de mayo de 2027 para presentar una propuesta de acuerdo con los acreedores que evite la quiebra, dentro del período de exclusividad.

En tanto, Fantome Group se dedica a elaborar prendas y calzado para terceros, como Kevingston, Reebok y Kappa. Su actividad declinó con la pérdida de contratos por la decisión de clientes de reemplazar producción local por importaciones de productos terminados, frente a la apertura importadora.

En ese sentido, apuntó que, sumado a la retracción de las ventas, hay una “competencia diabólica” proveniente del ingreso de mercadería del exterior. Según la Central de Deudores del Banco Central, acumula 33 cheques rechazados por falta de fondos por un valor total de $ 44.978.000.

Asimismo, como adelantó Clarín en febrero, en el rubro de calzado, el grupo brasileño Vuasa, conocido por su marca de zapatos Via Uno, busca reestructurar su deuda con acreedores por fuera de la órbita judicial, antes de recurrir al pedido del concurso, al que ya se presentó en 2018.

Via Uno busca negociar su deuda antes de recurrir a la Justicia. Foto: archivo

Además de la competencia con las importaciones, las firmas también mencionaron, entre las razones, aumentos sostenidos en los costos de insumos, energía y salarios, junto con una alta carga impositiva persistente, que afectan su competitividad.

Los casos se suman al cierre de la firma De Fábrica al Consumidor (Dfac) que operaba con plantas en Buenos Aires, Tucumán, Catamarca y La Rioja, y trabajaba con algodón proveniente del norte del país bajo certificación de Algodón Responsable Argentino (ARA).

Al igual que Fantome, parte de las marcas para las que producía comenzaron a sustituir fabricación local por importaciones, un cambio que impactó directamente en la utilización de su capacidad instalada y afectó la sustentabilidad de su operación industrial.

En marzo, las ventas del rubro cayeron 0,4% de forma interanual a precios constantes, mientras que el acumulado del primer trimestre evidenció una baja de 6,3%. En la comparación mensual desestacionalizada, el descenso fue de 0,8%, reflejando una demanda debilitada, según los últimos datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Por su parte, el segmento de calzado y marroquinería mostró un desempeño más estable, aunque igualmente en terreno negativo. En marzo, las ventas cayeron 0,1% interanual y acumulan un retroceso del 1,4% en los tres primeros meses de 2026, mientras que la variación intermensual se mantuvo sin cambios.

Este escenario explica la fuerte caída de los precios de la ropa. De acuerdo a un informe de la UBA, en los dos años de la administración de Javier Milei, acumulan un avance de 103% ante una inflación de 220%, lo que implica una caída en términos reales.

SN