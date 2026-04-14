Ley de Glaciares: las narrativas desinformantes que circulan sobre su modificación

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, que obtuvo así la sanción definitiva, dado que ya contaba con el aval del Senado.

El dictamen de mayoría, que tuvo 37 firmas, fue aprobado por 137 votos afirmativos, mientras que cosechó 111 rechazos y 3 abstenciones.

Durante el plenario de las comisiones y el debate de la Ley de Glaciares, que incluyó audiencias públicas con más de 100 mil inscriptos, circularon varias narrativas falsas y engañosas. En esta nota, un repaso por las desinformaciones más habituales.

“No es cierto que estemos en un cambio climático que lleve a la desertificación al mundo”

FALSO

El subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, dijo ayer durante su exposición en el Congreso, en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales que dio dictamen al proyecto de ley: “No es cierto que estemos en un cambio climático que lleve a la desertificación al mundo”.

Sin embargo, esto es falso. Existe consenso en la comunidad científica de que el calentamiento global es una realidad y que la principal causa de este fenómeno es la actividad humana.

El informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio Climático y la Tierra concluye que “el cambio climático, incluidos los aumentos en la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, ha afectado negativamente a la seguridad alimentaria y a los ecosistemas terrestres, además de contribuir a la desertificación y a la degradación de las tierras”.

Según el informe, durante el período comprendido entre 1961 y 2013, la extensión anual de zonas áridas en sequía ha aumentado, en promedio, 1 % al año.

“Argentina es un país fértil y verde, abundante en recursos hídricos. No cambia la protección de nuestra agua”

ENGAÑOSO

Este es uno de los argumentos más escuchados sobre la modificación de la ley. La senadora nacional Patricia Bullrich (LLA), defendió la modificación de la norma y dijo el 22 de marzo en el Foro Económico del NOA: “Toda Argentina era un glaciar” y “no cambia nada la protección de nuestra agua”.

En Argentina, la distribución del agua es desigual. Es el octavo país del mundo por la extensión de sus tierras secas y el 70% del territorio argentino se encuentra bajo condiciones de aridez, según aseguró Elena Abraham, ex directora del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas y especialista del Conicet.

Uno de los puntos claves de la reforma es la redefinición del objeto de protección. Mientras que la ley vigente ofrece un resguardo amplio a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas, el nuevo proyecto acota esta tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas.

El proyecto propone que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería. Lo que dicen los expertos es que esto podría generar desigualdad en la protección del agua y potenciales conflictos entre jurisdicciones por la gestión de cuencas.

“La Ley de Glaciares prohíbe la minería en todo el país”

FALSO

Según el Inventario Nacional de Glaciares del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), en Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie es cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, menos del 0,25% del territorio continental argentino.

En esa zona está prohibida por la Ley 26.639, no sólo la actividad minera, sino también la hidrocarburífera e industrial, la liberación, dispersión o deposición de sustancias contaminantes o residuos, y la construcción de obras de infraestructura (salvo las necesarias para investigación científica o prevención de riesgos), y toda otra que pueda afectar la condición natural o las funciones de los glaciares.

Pero en más del 99% restante del territorio argentino la minería está habilitada.

Además, los más amenazados por proyectos mineros (glaciares de escombros, glaciares cubiertos con glaciares de escombros, glaciares cubiertos y manchones de nieve) suman apenas 1.495 km2, sólo el 0,05% del territorio continental argentino, según el informe “10 mitos y falacias sobre la Ley de Glaciares” de las organizaciones Fundación Biodiversidad Argentina, Círculo de Políticas Ambientales, FARN, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

“La Ley de Glaciares frenó exportaciones”

FALSO

El subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, dijo que “la ley ha paralizado la inversión productiva y la explotación minera”.

Los datos desmienten esta afirmación, ya que reflejan un aumento de las exportaciones. Tomando datos oficiales del INDEC por complejos exportadores, se encuentra que los complejos de oro y plata, litio, plomo y otros minerales metalíferos exportaron un total acumulado de U$S 12.671 millones en los 8 años previos a la ley de Glaciares (2002-2009).

Considerando hacia adelante un período comparable de 8 años, estos mismos complejos acumularon exportaciones (2011-2018) un total de US$ 30.154 millones.

“Compartimos la misma cordillera con Chile, pero en nuestro país el sector minero brilla por su ausencia”

ENGAÑOSO

Otro de los argumentos que se repiten a favor de la modificación de la Ley de Glaciares es que Argentina tiene la misma cordillera que Chile pero en nuestro país el sector minero “brilla por su ausencia”.

Sí compartimos cordillera, pero las reservas de minerales, de un lado y otro, no son las mismas.

Según datos oficiales de la Secretaría de Minería publicados en febrero de 2026, a nivel regional, las reservas de cobre de Argentina representan el 9,2% de las reservas de cobre de Chile y el 17,5% de las de Perú, 2 países líderes en la extracción global del cobre.

Según datos oficiales, los recursos de cobre de Argentina se calculan en 116 millones de toneladas y las reservas, en 17,1 MTn (millones de toneladas métricas). En comparación, Chile cuenta con reservas por 190 millones de toneladas, cerca del 20% del total mundial, que se calcula en 980 millones.

Además, la minería también ha impactado sobre los glaciares de Chile, según advierten diversos estudios. Los glaciólogos Alexander Brenning y Guillermo Azócar, en sus estudios en la cordillera entre Copiapó y Rancagua, calcularon que al año 2010, los proyectos mineros ya habían impactado 3,3 km2 de glaciares rocosos.

Por Lucía Gardel y Florencia Ballarino