La ley no se toca y los intendentes no tendrán los fondos libres que reclamaron en La Plata Legisladores del oficialismo y de la oposición se reunieron para definir cómo seguir. Piden que Verónica Magario termine de conformar la Bicameral.

Por el pedido de los intendentes para que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal sea de libre disponilidad, representantes de de casi todas las fuerzas se reunieron este lunes en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. El acuerdo general indica que la ley continuará los lineamientos establecidos por la norma aprobda el año pasado, aunque se definieron algunos pasos a seguir.

De la reunión participaron legisladores de todas las tribus políticas que cerraron el acuerdo en diciembre. Además de Dichiara participaron el vicepresidente de la Cámara, el massista Alexis Guerrera y su par Ruben Eslaiman; el ministro Gabriel Katopodis y el diputado Mariano Cascallares por el MDF; el diputado del espacio de los intendentes, Juan Pablo de Jesús; el radical Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich por el PRO.

Diversas fuentes del encuentro señalaron que fue una “buena reunión” y que “hay predisposición del Ejecutivo a cumplir con la ley”. “Quedaron claras algunas cosas del fondo, por eso ahora resta trabajar para terminar de formar la Bicameral”, dijo a Buenos Aires/12 uno de los participantes del encuentro.

En concreto, el 70 por ciento quedará libre y el otro 30 por ciento fijado a los programas. Ahora la pelota quedó en el campo de Verónica Magario, dado que los siete miembros de la Bicameral por el lado de Diputados ya fueron nombrados en diciembre, pero no así los senadores.

“Si no la forma, vamos a tomar decisiones sin los senadores y habría quórum con diputados, sería una locura”, evaluó un legislador.

El punto está en cómo se manejará ese cuerpo, que definirá con criterios políticos. Es decir, que los intendentes hacen pedidos a uno de los tres ministerios; luego la Bicameral decide si lo aprueba o no; en caso afirmativo, el ministerio lo ejecuta.

Uno de los legisladores más activos en el tema señaló que el 30 por ciento se repartirá tomando el monto correspondiente por CUD considerando a todos los municipios de una misma fuerza política, la Bicameral entonces aprueba en general y luego define internamente. “Así no podés tocar la guita de los otros partidos, después será discusión interna de cada uno”, marcó la fuente.

En medio de la crisis de la recaudación que golpea a los municipios de todo el país, un grupo de intendentes del radicalismo, el peronismo y el PRO del interior pidieron que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal que se creó a partir de la ley endeudamiento sea totalmente de libre disponibilidad y que no quede atado a los programas de Infraestructura, Transporte y Cultura como establece la normativa. El pedido cayó en saco roto.

La norma indica que el 8 por ciento de los fondos a los que el Gobierno provincial acceda a través del financiamiento se gire a los municipios divididos en un 70 por ciento vía Código Único de Distribución (CUD) para uso libre, mientras que el 30 por ciento restante debe atarse a los programas de alguno de los tres ministerios involucrados, pero con revisión previa de la comisión Bicameral de seguimiento.

En la previa al encuentro en la Legislatura, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo a Buenos Aires/12 que “la idea que que el fondo sea 100 por ciento de libre disponibilidad fue la propuesta original del Ejecutivo, que todos los fondos se repartan por CUD”, pero “ingresado el proyecto, la Legislatura definió que sea el 70 por ciento por CUD y el 30 por ciento por distintos programas vinculados a distintos ministerios” por lo que “el Ejecutivo Provincial no puede modificar lo que hace con esos fondos en algo que está determinado por ley”.

Desde el Poder Legislativo recogieron el guante y señalaron que fue una propuesta de los legisladores que todo el fondo sea libre y que fue el Ejecutivo el que se opuso inicialmente. Como sea, por el momento parece que todo quedará tal como se acordó en diciembre.

Por María Belén Robledo