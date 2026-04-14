La inesperada complicación que encontró la CGT para avanzar con la marcha por el Día del Trabajador Aún no prosperan las conversaciones para que la Iglesia encabece una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco durante la movilización del 30 de abril. Cuál es el plan B que analizan los sindicalistas para ese día

La CGT decidió realizar el 30 de abril una movilización a la Plaza de Mayo para conmemorar el Día del Trabajador y se pensó en lograr el aval de la Iglesia al acto ya que la idea es que la concentración haga especial hincapié en el pensamiento del Papa Francisco en materia social.

Sin embargo, los líderes cegetistas se están encontrando con una inesperada complicación: en las diversas charlas que mantuvieron con representantes eclesiásticos aún no pudieron convencerlos de que se sumen a la concentración, aunque sea para que encabecen una celebración religiosa en homenaje a Jorge Bergoglio.

Para tratar de vencer la renuencia de los dignatarios de la Iglesia, los sindicalistas aseguraron que la movilización no tendrá un sesgo ultraopositor y que incluso las columnas de los gremios llevarán banderas argentinas para darle una impronta más abarcativa y menos sectorial.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva (Foto: Maximiliano Luna) El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva (Foto: Maximiliano Luna)

Sin embargo, aunque las conversaciones continúan, en la CGT creen que la Iglesia finalmente no apoyará ni participará de alguna manera de la movilización para no abrir un nuevo frente de conflicto con Javier Milei.

Uno de los habituales interlocutores de la Iglesia con la CGT es el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien en el Tedeum por el 25 de Mayo en 2025 dio un mensaje con críticas implícitas al Gobierno: pidió por “tantos hermanos que lo están pasando mal”, reiteró su reclamo por la situación de los jubilados y convocó al diálogo de toda la sociedad: “No se construye desde la guerra entre nosotros”, advirtió.

De todas formas, en la CGT tienen un plan B por si se frustra definitivamente el respaldo de la Iglesia al acto: invitarán a un cura villero para una oración en la que se reivindiquen las ideas sociales del papa Francisco.

Dos curas villeros, en la marcha que la CGT hizo en 2025 por el Día del Trabajador Dos curas villeros, en la marcha que la CGT hizo en 2025 por el Día del Trabajador

En realidad, es lo mismo que sucedió hace un año: la CGT no logró el apoyo de la máxima jerarquía de la Iglesia para realizar la marcha por el Día del Trabajador, que también se hizo el 30 de abril desde la avenida Independencia y Perú hasta el Monumento Canto al Trabajo, en la avenida Paseo Colón al 800, pese a que el componente destacado de la movilización fue el homenaje al Papa Francisco, quien había fallecido el 21 de abril.

En la dirigencia cegetista, creen que los dignatarios de la Iglesia, aunque discrepan con muchas de las medidas oficiales, prefieren eludir una pelea explícita con el Gobierno como la que podría abrirse si se sumaran a la marcha de la CGT, que, por más recaudos que se tomen, tendrá un sesgo crítico de Milei por la presencia de Axel Kicillof y de otros referentes opositores.

El año pasado, en la movilización de la CGT por el Día del Trabajador, a lo largo de toda la avenida Independencia se instalaron pasacalles y gigantografías de Bergoglio, mientras que desde los parlantes se escucharon mensajes del fallecido pontífice, como, por ejemplo, el del discurso que dio en Brasil en 2013 en el que pidió: “¡Hagan lío!”.

El momento principal del tributo fue en cuando, antes de comenzar la marcha, se leyó un texto de Francisco y los curas villeros Lorenzo de Vedia y Gastón Colombres pidieron una oración en su nombre. ¿Este año sucederá lo mismo, con la Plaza de Mayo como escenario?

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

Hasta el momento, es lo más probable. Pero, sin embargo, hay sindicalistas que son partidarios de reforzar el perfil opositor del acto: en lugar de limitarse a que un locutor lea un documento con alusiones al Día del Trabajador, como se contemplaba, ya se analiza la posibilidad de que hablen los tres cosecretarios generales de la CGT, Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Por algo cuando confirmaron la concentración a la Plaza de Mayo, el jueves pasado, los dirigentes cegetistas no dijeron ni una palabra sobre la presencia de la Iglesia y anticiparon que el jueves 30 de abril marcharán en protesta por “la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar”.

PorRicardo Carpena