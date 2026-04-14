Kudelka destacó el crecimiento de Newell’s: «El equipo compite contra cualquiera y va progresando» Luego del empate sin goles ante San Lorenzo y de acumular tres partidos sin derrotas, el técnico rojinegro expresó en conferencia de prensa que ve señales positivas dentro del plantel vinculadas con la mejora de funcionamiento y resultados

El técnico de Newell’s, Frank Kudelka, valoró el punto conseguido ante San Lorenzo este domingo en el Coloso por la fecha 14 del Torneo Apertura y señaló que observa un crecimiento en el funcionamiento del equipo.

“El equipo compite contra cualquiera, por lo menos a los que enfrentamos. No somos un equipo que entra a la cancha a ver qué pasa sino que entra sabiendo lo que debe hacer. A veces lo logra y a veces no, pero es un valor fundamental”, analizó en la conferencia de prensa posterior al empate sin goles.

Y agregó: “Tuvimos los momentos de preponderancia y superación al rival, pero carecimos de definición. En estos partidos hay que concretar. Pero siento que el equipo va progresando, se está haciendo de a poco . No a pasos agigantados pero sí evidentes”

De este modo, el entrenador leproso afirmó que Newell’s “se está haciendo un equipo intenso y que sale a buscar el resultado”.

“Eso no quiere decir que haga todo bien, pero sí que hay intenciones. Tenemos números en déficit desde el principio del campeonato, por eso esta seguidilla de partidos marca un camino ascendente en el funcionamiento del equipo”, concluyó.