Definidos los 12 clasificados a los playoffs de La Liga Nacional

Luego de la victoria de San Martín de Corrientes frente a Olímpico de La Banda por 78 a 67, quedó conformado el lote de 12 equipos que disputarán los playoffs de la Liga Nacional. El conjunto Rojinegro se adueñó del último boleto disponible y se metió en la pelea por el título.

De esta manera, la postemporada ya tiene a todos sus protagonistas, aunque todavía resta definir el orden final de la tabla, que será determinante para establecer qué equipos avanzarán directamente a los cuartos de final y cuáles deberán afrontar la reclasificación.

Hasta el momento, las posiciones están conformadas de la siguiente manera:

1. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (23-12)

2. Oberá Tenis Club (22-12) 

3. Quimsa (21-12)

4. Regatas Corrientes (20-13)

5. Obras Basket (19-13)

6. Ferro Carril Oeste (20-14)

7. Instituto (20-14)

8. Boca Juniors (20-14)

9. Independiente de Oliva (19-14)

10. La Unión de Formosa (19-15)

11. Peñarol de Mar del Plata (18-15)

12. San Martín de Corrientes (16-18)  

Con varios equipos separados por pocos partidos, el cierre de la fase regular promete ser apasionante. La lucha no solo pasa por la clasificación -ya definida- sino por evitar la reclasificación y meterse entre los cuatro mejores, un objetivo clave para llegar con ventaja a la instancia decisiva.

La carrera por el título de la Liga Nacional entra en su etapa más intensa, con doce equipos que mantienen intacta la ilusión de consagrarse campeones.

Fuente
La Liga Nacional

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