Confirmado | ANSES dará un bono de $ 70.000 en abril: estos son los requisitos y fechas de cobro El organismo confirmó el pago de un bono extraordinario de $ 70.000 para jubilados y pensionados en abril de 2026.

La ANSES activó en abril el pago de un bono extraordinario de $ 70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

El refuerzo se acredita sin trámite previo y se suma al aumento mensual por movilidad, que este mes alcanza el 2,90%.

La medida apunta a reforzar los ingresos del sector previsional más vulnerable en un escenario de inflación que sigue presionando sobre el poder de compra.

Te puede interesar

Bono ANSES abril de 2026: quiénes reciben el refuerzo

El adicional no se paga de forma universal. ANSES lo dirige a quienes cobran los haberes más bajos dentro del sistema previsional.

En abril, reciben el bono completo:

Jubilados que perciben la jubilación mínima

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Confirmado | ANSES dará un bono de $ 70.000 en abril: estos son los requisitos y fechas de cobro

Para acceder al monto total de $ 70.000, el ingreso mensual debe ser igual o menor al haber mínimo, que en abril de 2026 se fija en $ 380.319 tras la actualización por movilidad.

¿Cuánto se cobra en abril con el bono de ANSES?

El bono se mantiene en $ 70.000, el mismo valor que ANSES paga desde marzo de 2024. En términos reales, el refuerzo pierde capacidad frente a la inflación, pero sigue siendo un complemento relevante para el ingreso mensual.

De esta forma, un jubilado que cobra la mínima recibe en abril:

Haber mínimo actualizado: $ 380.319

Bono extraordinario: $ 70.000

Total mensual: $ 450.319

El depósito se realiza en la misma fecha que el haber previsional, según el calendario oficial de pagos de ANSES y de acuerdo con la terminación del DNI.

Bono proporcional de ANSES: cómo se calcula

ANSES aplica un esquema de pago variable para quienes superan levemente la jubilación mínima. En estos casos, el organismo ajusta el monto del bono para que el ingreso total no supere un tope definido.

El mecanismo funciona así:

El total entre haber y bono no puede superar los $ 450.319

Si el haber mensual es mayor al mínimo, el bono se reduce de forma automática

Si el ingreso supera el tope, no se paga ningún refuerzo

Por ejemplo, un jubilado que cobra $ 390.000 recibe un bono proporcional de $ 60.319. En cambio, quienes perciben ingresos por encima del límite fijado quedan excluidos del pago.

¿Cómo se cobra el bono y qué hay que saber?

El refuerzo se acredita de manera automática. No hace falta realizar gestiones, inscribirse ni presentar documentación adicional. ANSES cruza los datos del sistema previsional y define el monto correspondiente según cada caso.

Además, el bono no se tiene en cuenta para otros beneficios ni genera descuentos. Tampoco impacta en el cálculo de futuras actualizaciones por movilidad.

Desde ANSES recuerdan que los beneficiarios pueden consultar el detalle del cobro desde la app o el sitio web oficial, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.