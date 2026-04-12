Torneo Apertura: Independiente Rivadavia ganó y es el primer clasificado a los playoffs La Lepra se impuso con goles de Elordi, Bucca y Osella. Para Argentinos, que jugó con diez desde el primer tiempo por la expulsión de López Muñoz, descontó Prieto.

En los números no hay dudas: Independiente Rivadavia de Mendoza es el equipo del momento del fútbol argentino. Ganó once de sus quince partidos en el Torneo Apertura (también venció en la semana en su debut en la Copa Libertadores) y es, por lo tanto, el que más puntos ha sumado en la serie regular (29 de 36), el que más goles ha marcado (23) y también, el primero que aseguró su paso a los playoffs. Con un equipo que mechó varios suplentes, derrotó 3 a 1 a Argentinos Juniors en un partido que aseguró en una hora y reguló después. El Bicho de La Paternal perdió después de nueve fechas pero se mantiene tercero en la zona B, a seis puntos (23 a 29) de su vencedor.

Lo más importante sucedió en los veintidos minutos iniciales: a los nueve minutos, Matías Fernández puso un centro desde la derecha y entrando por el segundo palo, Elordi marcó el 1 a 0. Argentinos salió a buscar el empate pero se pasó de rosca y a los 16, fue expulsado López Muñoz por aplicarle un planchazo en la cabeza al defensor Costa que recibió nueve puntos de sutura. Para colmo a los 22 y después de un tiro libre desde la izquierda, Leonel Bucca de cabeza señaló el 2 a 0 que Argentinos descontó en el tercer minuto adicional con un remate sesgado del lateral zurdo Prieto que se le coló por el primer palo al alrquero Bolcato.

Los mendocinos ampliaron a la diferencia a los siete minutos del complemento con otro cabezazo de Alejo Osella tras un nuevo centro de Elordi desde la izquierda. Y con el 3 a 1 a su favor, bajaron las revoluciones del juego y se dedicaron a controlar la pelota. El colombiano Sebastián Villa jugó los veintisiete minutos finales pero no tuvo chances claras.

Con un hombre menos, Argentinos dio pelea como pudo. Pero después de un gol que el VAR le anuló por fuera de juego al chileno Iván Morales bajó los brazos y se resignó a la derrota inevitable.