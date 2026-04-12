Torneo Apertura: Boca e Independiente bajaron la cortina muy pronto Se conformaron rápido con la igualdad en la segunda parte, después de una etapa inicial caliente, cuando el Rojo se puso en ventaja con gol de Abaldo y los locales lo igualaron con un discutido penal que anotó Milton Giménez.

A Boca e Independiente, el empate 1 a 1 pareció cerrarles mucho antes del último pitazo del árbitro Andrés Merlos. Los suplentes xeneizes (Ubeda reservó a todos los titulares para volver a jugar el martes por la Copa Libertadores) y los titulares del Rojo protagonizaron en la Bombonera un partido de dominio repartido (un tiempo para cada uno) y emociones más bien escasas. Independiente arrancó ganando con un gol de Matías Abaldo y en la última pelota del primer tiempo, Boca igualó con un penal que convirtió Milton Giménez y que se discutirá toda la semana.

Lo mejor que le pudo haber pasado al Rojo fue haber marcado su gol en el primer ataque más o menos serio que armó en la noche. Porque después del tanto de Abaldo a los nueve minutos, se afirmó en un esquema de espera con todos sus hombres por detrás de la pelota y contraataque que se la puso dificil a este Boca alternativo. Un equipo que tuvo mucho la pelota pero que no provocó riesgo.

Ander Herrera empezó bien pero después fue perdiendo gravitación. Velasco hizo una bien cada tres malas y Milton Giménez por lo general chocó y perdió contra los defensores rojos. Dos cabezazos de Pellegrino y Belmonte en el área de Independiente fueron las unicas luces rojas que Boca encendió en el tablero defensivo de Independiente. Hasta que a los 44 minutos, estalló la polémica.

Velasco pareció tirarse en el área contra la pierna izquierda de Valdez y en principio, el árbitro Merlos no cobró penal. Pero la intervención del árbitro Lucas Novelli en el VAR lo obligó a modificar su fallo. Después de once minutos de gritos y discusiones, Merlos al final dio la pena máxima que Giménez convirtió para calmar la tensión con la que se cerró el primer tiempo en la Bombonera. Gustavo Quinteros, el técnico de Independiente, no pudo contener su bronca y fue expulsado por Merlos.

De regreso para el complemento, Boca cambió el ataque (entraron Merentiel y Bareiro) e Independiente, la actitud. El Rojo dejó de lado su postura recelosa, salió a tener la pelota y pudo tenerla. Marcone se hizo patrón de la media cancha, bien respaldado desde los costados por Pérez Curci y Malcorra. Pero le pasó lo mismo que a Boca antes: se diluyó al borde del área grande. Allí donde Ávalos nunca pudo ganarle un duelo a Figal y Pellegrino, los dos centrales boquenses.

Con menor tenencia, Boca se paró de contraataque. Pero salvo una pelota que Rey le tapó a Merentiel, tampoco llegó. Reapareció el “Changuito” Zeballos después de su lesión y por un rato encendió la ilusión de las tribunas. Pero fue un rayo fugaz. Independiente armó un línea de cinco en el fondo con la entrada de Freyre por Malcorra y ni siquiera ahí, Boca pudo generar algo. A pura impotencia llegó el final. La cortina del empate la habían bajado mucho antes.