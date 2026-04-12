Programa Remediar, al borde de desaparecer: entre 2023 y 2026 cayó un 59% la dispensa de botiquines El programa de vanguardia en la región fue discontinuado el 1° de abril. En su reemplazo, el Gobierno de Javier Milei estableció una estrategia limitada a solo 3 medicamentos cardiovasculares. Las consecuencias sociales y sanitarias, mientras crece la demanda en el sistema público y las provincias deben salir a comprar lo que Nación abandona.

El ajuste en Salud viene acompañado de crueldad y de ataque directo a quienes más necesitan del Estado. Lo saben los jubilados de PAMI, lo saben las personas con discapacidad, y también lo saben las cientos de miles de familias que dependen del sistema público y centros de salud que brindaban cobertura con el programa Remediar. Un plan de vanguardia en la región que hoy está al borde desaparecer.

Remediar fue discontinuado el 1° de abril. En su reemplazo, el Gobierno de Javier Milei (con Mario Lugones como ministro de Salud) estableció una estrategia limitada a solo 3 medicamentos cardiovasculares.

Un informe de Fundación Soberanía Sanitaria traduce el contexto actual en números, con un ajuste que no arrancó este mes, sino con el inicio de la gestión de La Libertad Avanza: en provincias como Tierra del Fuego, ya lo redujeron un 70% en dos años; en Provincia de Buenos Aires los centros de salud abastecidos bajaron de 1.617 a 1.132 entre 2023 y 2026. Y e⁠En el mismo período, cayó un 59% la dispensa de botiquines.

⁠El programa Remediar

El informe de Soberanía Sanitaria subraya que Remediar no sólo abordaba enfermedades crónicas prevalentes, como la diabetes y la hipertensión, sino también un amplio conjunto de patologías agudas frecuentes en el primer nivel de atención.

Entre ellas se incluían infecciones respiratorias, infecciones urinarias, cuadros gastrointestinales, afecciones dermatológicas, parasitosis y problemas de salud bucodental, para los cuales se garantizaba el acceso a medicamentos e insumos esenciales como antibióticos, antiinflamatorios, antiparasitarios y sales de rehidratación oral.

Esta combinación de cobertura permitía una respuesta integral a la demanda sanitaria cotidiana, fortaleciendo la capacidad resolutiva de los centros de salud.

«Adicionalmente, el programa cumplía funciones estratégicas en términos de formación de equipos de salud, promoción del uso racional de medicamentos y fortalecimiento de la rectoría sanitaria del Estado nacional», resaltan.

El cierre del Programa Remediar no constituye un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de desfinanciamiento progresivo evidenciado en la reducción sostenida de la provisión de medicamentos en los últimos años. Por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, la ministra de Salud reflejó la caída significativa en la provisión de medicamentos del programa. En este caso, las entregas se redujeron de 143.652 unidades en 2023 a 92.422 en 2024 y 42.966 en 2025.

Esta tendencia se replica en todas las provincias. En el caso de PBA, se observa una contracción significativa en la cobertura y volumen de provisión entre 2023 y 2026. La cantidad de centros de salud abastecidos se redujo de 1.617 a 1.132, mientras que los botiquines distribuidos cayeron de 5.142 a 2.110. En términos de volumen, las unidades mínimas de medicamentos descendieron de 10.458.567 a 4.636.253, lo que implica una reducción superior al 55%.

Un objetivo implícito del Gobierno es que se hagan cargo las provincias de lo que deja de comprar Nación. Es lo que sucede en Santa Fe, donde la ministra indicó que debieron avanzar en procesos de compra propios mediante licitaciones para cubrir la demanda que anteriormente era abastecida por el programa nacional, con el consiguiente incremento del esfuerzo fiscal provincial

En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), las jurisdicciones provinciales manifestaron un rechazo generalizado a la medida, señalando su impacto potencial sobre el acceso a medicamentos y la sostenibilidad del sistema sanitario.

Cierra Remediar mientras crece la demanda en el sistema público

El cierre del Programa Remediar se produce en un contexto caracterizado por un aumento sostenido de la demanda sobre el sistema público de salud y por restricciones crecientes en la provisión de insumos y financiamiento.

Por un lado, se observa un incremento en la cantidad de personas que, tras perder cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga, recurren al sistema público para acceder a consultas, tratamientos y medicamentos. Este fenómeno se traduce en un aumento de la demanda efectiva, Por otro lado, se registran problemas en el abastecimiento de insumos críticos. Esta problemática alcanza incluso a tratamientos de alta especialización, por ejemplo la baja en la distribución de medicamentos oncológicos a nivel nacional.

Foto: NA

Desde la Fundación afirmaron que desde el punto de vista sanitario, la eliminación del Programa Remediar implica una reducción significativa en la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y una enorme presión para provincias y municipios que deberán hacerse cargo de la compra de medicamentos que antes garantizaba el Estado Nacional: «La disponibilidad de medicamentos en el primer nivel de atención constituye un elemento central para la efectividad de la APS. Su ausencia limita la posibilidad de resolver problemas de salud en centros de atención primaria, reorientando la demanda hacia niveles de mayor complejidad y en el contexto de consultas por guardia».

Y acotaron: «El acceso discontinuo o restringido a medicamentos esenciales afecta la adherencia a los tratamientos y aumenta el riesgo de complicaciones evitables y eventos agudos. En este marco, el cierre del Programa Remediar introduce un riesgo crítico de discontinuidad terapéutica, particularmente relevante en enfermedades crónicas, donde la interrupción de la medicación puede derivar en descompensaciones y progresión del cuadro. A su vez, esta situación impacta también sobre patologías agudas, cuya resolución depende del acceso oportuno a medicamentos. En conjunto, la pérdida de continuidad en los tratamientos compromete los resultados sanitarios y genera una mayor presión sobre los niveles de atención de mayor complejidad del sistema de salud».

Por: Guillermo Lavecchia