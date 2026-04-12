Milei no logra salir del laberinto en el que lo metieron la interna y el caso Adorni El presidente ensaya muestras de gestión para desviar la crisis pero el avance de la causa judicial, la interna Karina-Caputo y el estancamiento del plan económico no lo ayudan.

“El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado. Por eso pedimos paciencia”. El solemne tuit que apareció en el perfil de Javier Milei en la tarde del jueves despertó la atención en distintos campamentos. No sólo por la educada forma de redacción que dista de la ametralladora de posteos de las últimas semanas, y pone a la vista que el texto no fue de su autoría. Sino porque, por primera vez, el presidente reconoció lo que para gran parte del país es un hecho padeciente, el plan económico no cierra. Pero el solvente tono no es sólo una súplica hacia los todavía esperanzados. Es también el reconocimiento del líder libertario sobre el nivel de dificultad de su presente: el circo ya no sirve para ocultar la escasez de pan.

Esta semana, el Indec dará a conocer un nuevo índice de inflación y, si las consultoras privadas están en lo cierto, se posicionará por décimo mes consecutivo al alza. La preocupación no es sólo cosa del ciudadano de a pie. Varios empresarios y miembros honorarios del círculo rojo empiezan a mirar con cada vez más preocupación un escenario al que deciden no acercarse para evitar que se desplome. Nunca lo dirán en voz alta, pero basta con escucharlos dialogar por algunos minutos para saber cuál es la postura que los hermana. “No da para más.” Con mayor o menor enojo, la premisa se repite una y otra vez entre los heterogéneos integrantes de las mesas de poder. La paciencia ya no es la misma.

Producto estrella de los ingenieros del caos, Milei sabe de memoria que la mejor forma de desviar la atención es iniciar un conflicto en otro frente. Lo que no tenía previsto, sin embargo, es que su doctrina se volviera contra él. Esta semana, la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien participó de las tres operaciones inmobiliarias que consolidó Manuel Adorni en los últimos dos años, brindó un show a la altura de inolvidables ciclos televisivos de inicios de siglo. Después de declarar como testigo, la notaria abrió un raid mediático que en el gobierno cortaron de cuajo luego de quedar en evidencia su dificultad para esquivar las preguntas sobre por qué no pidió un informe sobre el origen de los fondos o cómo no le llamó la atención que en dos décadas de amistad el ahora jefe de gabinete logró adquirir tres propiedades en el mismo momento que aterrizó en la gestión pública.

Cercado por la propia lealtad que le impide tomar decisiones drásticas como desprenderse de su ex vocero para intentar equilibrar un poco el arrastre de su imagen negativa, Milei redobló la apuesta y decidió montar una falsa hiperactividad de gestión. Con reuniones de gabinete, books de fotos de ministros y la reactivación de un Congreso dormido, el líder libertario pretende redirigir los cañones y volver lo más pronto posible a la normalidad. Pero nada está saliendo acorde al plan. La escribana, para colmo, hasta se convirtió en meme.

Treinta días complejos

Hace un mes, toda la atención de los medios, y para peor, del ciudadano de a pie, está puesta en las novedades de una causa que no deja de sorprender por el histrionismo y la vulgaridad de los hechos. Tras cartón, la interna encarnizada entre Karina y Santiago Caputo hace tiempo bulle en un punto de no retorno que paraliza al presidente y le impide elegir, de una vez por todas, entre su hermana de sangre y su hermano del alma. El heroísmo de las historias fantásticas advierte que cuando las circunstancias no son más que adversas, las ideas brillantes suelen encontrar la forma de hacerse camino. La iluminación, al parecer, no forma parte de las filas libertarias.

Desde el lunes, Tiempo Argentino y quien suscribe tienen la entrada prohibida a la Casa Rosada. La decisión, arbitraria, advierte una serie de complicaciones para la vida democrática, el ejercicio libre de una profesión fundamental para el desarrollo político y social del país y, en lo personal, una estaca en el espectro laboral de ésta apenas periodista. Si bien el efecto era otro, lo cierto es que esta circunstancia deja expuesta una nueva veta que deserotiza hasta a los más afines: La Libertad Avanza dejó de ser un partido innovador.

Meterse con el periodismo, además de ser una práctica que los hermana con los modelos que defenestran carece de creatividad. El gobierno podría haber confeccionado una agenda de gestión real, como resultados reales y políticas reales. Podría, incluso, optar por medidas electoralistas. Bajar retenciones, entregar nuevas y mejores asistencias sociales, abrir el cepo, inaugurar estatuas. En cambio, sin avistaje de estrategia dentro de sus colegiadas mesas políticas, optaron por soluciones opacas y de una desesperación manifiesta, que poco tiene que ver con aquel espacio que supo cautivar por su determinación de reconstruir a su gusto el statu quo. Hoy, no son más que una versión tosca de lo que supieron ser.

Lo que viene

La semana entrante, Ariel Lijo profundizará con las medidas judiciales. El fiscal, Gerardo Pollicita, le tomará declaración testimonial al vendedor y al contratista que hizo las refacciones en la casa del country de Exaltación de la Cruz, a las vendedoras del departamento de Caballito y al hijo de una de ellas. El fiscal pidió que todos los testigos lleguen con documentación que le permita acreditar el origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias y sus respectivas declaraciones juradas. Nada hace prever que, a contramano de lo que esperan dentro del gobierno y un ministro judicial que llegó con la promesa de solucionar todo por arte de magia, la causa no avance a paso firme. La duda que surge, entonces, es si el presidente seguirá manteniéndose impávido ante los rezos de sus funcionarios y militantes para desprenderse del ancla que complica su imagen. Por ahora, parecería que el teléfono está descompuesto.

Por: Tatiana Scorciapino