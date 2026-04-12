La economía de la extracción total

La reciente validación del nuevo marco jurídico consagra un modelo de soberanía delegada. Bajo este esquema, el Estado actúa como arquitecto de una desprotección selectiva: garantiza la seguridad jurídica del capital transnacional mientras erosiona sistemáticamente la seguridad vital de ciudadanos y territorios.

La implementación de este régimen jurídico configura territorios condicionados: enclaves de excepción donde el ejercicio democrático queda restringido y la normativa local se subordina a tratados de protección de inversiones y a las exigencias de los mercados globales. En ellos, la decisión pública se desplaza hacia marcos regulatorios definidos fuera del territorio.

En este escenario, el territorio se fragmenta y se ofrece en una subasta de componentes que la academia y la política han fallado en interconectar:

La criósfera como Insumo (Glaciares): la reforma normativa de la Ley de Glaciares constituye una reingeniería del territorio donde el glaciar queda reducido a la categoría de obstáculo geológico. Esta redefinición jurídica transforma un bien común estratégico en un simple costo operativo, priorizando la viabilidad de la renta minera sobre la integridad del ciclo del agua.

La frontera energética (Litio): la “transición verde” legitima un nuevo extractivismo. El Norte reduce emisiones mientras intensifica la extracción en el Sur, donde se concentran los costos ambientales y sociales. La sostenibilidad opera así como un mecanismo de desigualdad global. El resultado es una economía de sacrificio: se degradan cuencas hídricas para sostener la electromovilidad y se consolida la desposesión de territorios y comunidades.

La desprotección selectiva

El Estado retira su escudo regulatorio de sectores estratégicos del bien común —agua, salud, privacidad— para facilitar la acumulación por despojo. Se trata de una asimetría diseñada: protección máxima para el flujo de capital y la propiedad intelectual; protección nula para el ciclo hidrológico y la soberanía de los cuerpos. Esta renuncia institucional desplaza el riesgo ambiental y biológico hacia la población, asegurando la viabilidad de la renta corporativa.

La Minería de la Intimidad (Datos y Salud):la digitalización de la salud pública bajo estándares de propiedad privada establece una simetría entre la extracción de minerales y la captura de datos biométricos. Este proceso convierte el registro biológico en un activo transable, donde la intimidad y la información genética se integran a la cadena de valor de grandes corporaciones tecnológicas.

En este escenario, la disputa por la infraestructura de datos adquiere carácter estratégico. Hoy los datos —biométricos, relacionales y de movilidad— son acumulados por el sector privado transnacional sin contrapesos efectivos. Su reconocimiento como patrimonio colectivo implica limitar esa apropiación y promover formas de control social sobre las arquitecturas tecnológicas y los flujos de datos, evitando que la cesión de soberanía en curso se vuelva irreversible.

Una visión holística del despojo

La intersección entre glaciares, litio y salud revela el mapa de la nueva dependencia. La infraestructura de datos privatizada y desterritorializada anula cualquier posibilidad de autonomía sanitaria.

El panel organizado por JPMorgan Chase en Nueva York —donde funcionarios nacionales compartieron mesa con ejecutivos de Rio Tinto y McEwen Mining para debatir el ‘desbloqueo de la frontera minera’— constituye la política exterior del extractivismo hecha visible. La autodeterminación económica resulta imposible cuando la base material de la vida —el agua de los glaciares— permanece hipotecada para sostener la cadena de valor de la electromovilidad global.La aprobación de este marco normativo sella la transición hacia una gobernanza corporativa, donde el territorio nacional se reduce a una sumatoria de recursos al servicio de la logística internacional.

Unir estos procesos constituye el primer acto de resistencia intelectual frente a un proyecto que busca la fragmentación de la conciencia política y abre la posibilidad de disputar, desde territorios organizados y una política soberana, el control del agua, los recursos y las infraestructuras de datos.

El avance sobre los glaciares funciona como un subsidio ambiental para el litio. La captura de datos de salud —registros biométricos, historias clínicas, información genética de poblaciones enteras— opera como un subsidio biopolítico para el capitalismo de vigilancia. Todo bajo la arquitectura de un Estado que ha delegado su capacidad de decisión soberana. Así se configura una economía de la extracción total: de la tierra, del agua y de los cuerpos bajo una racionalidad que convierte la vida misma en recurso.

El conflicto contemporáneo se organiza en torno al control integral de las condiciones de la vida: el agua que sostiene los ecosistemas, los minerales que estructuran la transición energética y los datos que codifican la existencia biológica. En esa convergencia se define la arquitectura del poder en el siglo XXI.

Por: María Fernanda de la Quintana

Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética. Especializada en Bioética y Derechos Humanos en América Latina, Universidad de Buenos Aires.