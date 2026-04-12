Empresario confesó que compró 20 mil hectáreas en la Patagonia con dinero de Emiratos Árabes Se trata del polista Hugo Barabucci, quien en el marco de un juicio contra una mujer mapuche dijo haber adquirido tierras protegidas con U$S 2 millones donados por un emir.

“La vida te da sorpresas / sorpresas te da la vida”, canta el panameño Rubén Blades, sin haber sospechado jamás que tal afirmación se materializaría este miércoles en la ciudad de Bariloche cuando un testaferro de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) confesó públicamente que había comprado tierras a su nombre pagadas por el emir de Abu Dhabi. Acometió semejante desliz al declarar como testigo en un juicio que él mismo inició por “usurpación y hurto” contra una mujer mapuche que osó transitar el sendero de montaña por el que durante generaciones su comunidad arreó el ganado entre invernadas y verandas, en una práctica ancestral reconocida por la Ley argentina.

El polista Hugo Alberto Barabucci, de él se trata, fue quien hizo estallar la Matrix cuando, con cierto desdén, admitió haber comprado 14.689 hectáreas en la zona del Alto Río Chubut, en el Cerro Carreras, Río Negro, “por algo de dos millones de dólares (…) con una donación del Gobierno de los Emiratos Árabes”. Barabucci vive la mitad del año en Emiratos Árabes Unidos, donde es empleado como directivo de un club de polo propiedad de ese gobierno.

En rigor, Barabucci pagó 2.050.175 dólares por tres fracciones de un total de 19.269 hectáreas de tierras con bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos y nacientes de agua dulce y fauna silvestre en el Cerro Carreras, al sureste de Bariloche, según la escritura original a la que accedió Tiempo Argentino. Pagó en promedio la bicoca de 106 dólares por hectárea. Se las compró al empresario Marcelo Mindlin, socio del convicto inglés Joe Lewis, condenado en Nueva York por fraude financiero y dueño de la estancia Hidden Lake que encierra al Lago Escondido. Mindlin había comprado esa tierra en 2009 a 20,75 dólares la hectárea.

La escritura original a la que accedió Tiempo Argentino.

La documentación revela que los 2.050.175 dólares con que se pagaron las tierras fueron desde la cuenta AE 12027 109600 1958 867010 del First Gulf Bank de Abu Dhabi, hacia la cuenta 84-922-3425 del JP Morgan Chase Bank de Nueva York. Ni un centavo pasó por territorio argentino, que sólo percibirá impuestos y tasas por el valor fiscal de la propiedad, de apenas 9.171.730 pesos.

Las casi 20 mil hectáreas que Barabucci pagó con dinero del Gobierno emiratí están dentro del Área Natural Protegida (ANP) de Río Negro “Cipresal de las Guaytekas”; también en la “Zona de Seguridad de Fronteras” que impide su propiedad a personas extranjeras, y a la vez contempladas por la Ley de Tierras (26737) que limita la venta a extranjeros y directamente la prohíbe cuando encierre cursos o espejos de agua.

Barabucci vive la mitad del año en Emiratos Árabes Unidos. Foto: Sur Arriba

Pese a que la zona es “intangible” según la Ley de Bosques, allí construyeron al menos tres mansiones de 500 metros cuadrados, cabañas de troncos, depósitos y graneros, hubo movimiento de suelo, desvío de cursos de agua, secaron humedales para crear lagunas artificiales, abrieron caminos y picadas además de canteras de áridos, todo con el aval del gobierno provincial.

La escritura de Barabucci no durmió en un cajón. Con el tiempo se anudó en un entramado de sociedades como Dunia Inmobiliaria, Manzil SA, Estancia Las Marías y el Fideicomiso Amaike, en las que van apareciendo y desapareciendo otros nombres como Nicolás Van Ditmar (gerente de Lago Escondido), Alfredo Bertger (del grupo belga BURCO), Ignacio Petrocchi Massuh, Jorge Ortiz y Eduardo Maschwitz, entre otros. Es una estructura de matrioshkas rusas montada con el fin de ocultar que el propietario real es el empresario emiratí Mathar Suhail Alí Alyabhouni Aldhaheri, quien junto con su hermano Faris son operadores económicos del emir de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.

Tan así es que aquí se refugió el emir Mohamed bin Zayed cuando Israel y Estados Unidos atacaron a Irán, el sábado 28 de febrero. Emir de Abu Dhabi, presidente de los EAU y comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas, Mohamed aterrizó en Bariloche a bordo de su lujoso Boeing 787-9 Dreamline el miércoles 24 al frente de una multitudinaria comitiva y precedido por una flota de otros cuatro aviones, entre ellos un enorme Galaxy de carga. El séquito se trasladó en tres helicópteros hacia la mansión de la estancia Las Marías, seguido por una caravana de 20 camionetas, autos y camiones con toneladas de carga. Apenas una visita a tierras que, según los papeles, son propiedad exclusiva de su empleado polista.

La confesión pública de Barabucci ocurrió el miércoles en la audiencia pública del juicio que el propio testaferro inicio contra Soledad Cayunao por los delitos de “usurpación y hurto” porque ella sube y baja del cerro con unas pocas cabezas de ganado. Miembro de la lof Cayunao, Soledad sufre desde hace años acoso y agresión por parte de empleados de esa estancia, lo mismo que sus vecinos y familiares de la lof Kom Kiñé Mu, ocupantes ancestrales de esas tierras reconocidas por el Estado en 2006. Igual, las vendieron con ellos dentro.

Soledad fue absuelta de las acusaciones por el juez Marcelo Álvarez Melinger debido a que la querella fue incapaz de probar sus denuncias. No obstante, la escena del juicio fue elocuente: una pequeña mujer campesina mapuche y madre de cuatro hijos, frente a todo el poder punitivo de la fiscalía en manos de Francisco Arrien; la abogada querellante, Magdalena Sanguinetti, del mayor estudio de la Cordillera, cuadro político de las élites propietarias y representante de la avanzada represiva de Barabucci, testaferro de una de las monarquías petroleras mas ricas del planeta que lleva una década apropiándose ilegalmente de enormes extensiones de territorio nacional.

La cereza del postre fue el testigo estrella, Andrés Saint Anonin, gerente de 14 estancias de la zona, operador de negocios rurales y ganaderos, hijo y hermano de expresidentes de la Sociedad Rural de Bariloche y quien agredió a la fotoperiodista Alejandra Bartoliche en febrero de 2023, cuando la patota de Joe Lewis atacó a la marcha por el libre acceso al Lago Escondido. En el juicio por ese ataque lo condenaron a una probation y fue asistido por el mismo estudio Sarmiento que ahora cargó, y perdió, contra Soledad Cayunao. Extraña manía terrateniente de atacar mujeres. «

Pedirán investigar si hubo fraude Los abogados Juan Martín Palumbo y Milton Diaz, quienes defendieron a Soledad Cayunao en el juicio que le inició el testaferro de Emiratos Arabes Unidos (EAU), Hugo Barabucci, anunciaron que recurrirán al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para que investigue si hay fraude en las tierras adquiridas por Barabucci con dinero emiratí. “Es increíble que quien se presenta como titular de las tierras haya reconocido públicamente que compró directamente con una donación de dos millones de dólares de fondos del gobierno de los Emiratos Árabes”, se sorprendió Palumbo. El abogado anticipó: “Hemos pedido que se tome nota y se remita al Ministerio Público Fiscal, provincial y federal, para que se investigue la existencia de delitos en la compra. Y también iremos a la Comisión Nacional de Fronteras para que analice y determine si esas compras no son nulas de nulidad absoluta, como marca la Ley argentina”.

El rol del Consenso Patagonia La abogada del estudio Sarmiento Magdalena Sanguinetti, quien patrocinó la querella del testaferro Hugo Barabucci, es un cuadro político y jurídico de primera línea especializada en cuestiones de tierras. Su solvencia y personalidad quedó en evidencia durante el proceso oral de este miércoles, al conducir la acusación y obstruir cada intervención de la defensa en el interrogatorio de los testigos. Su impronta desdibujó incluso al fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien. Sanguinetti integra el mayor estudio de la región, con oficinas en Bariloche y San Isidro, pero también es una activa participante de la organización de superficie Consenso Patagonia, una estructura fuertemente antimapuche que expresa los intereses inmobiliarios de las élites nacionales y extranjeras con negocios en la región. Consenso Patagonia, antes llamado Consenso Bariloche, es la resultante de un korp antimapuche impulsado en 2017 por la actual senadora Patricia Bullrich Luro Pueyrredón cuando era ministra de Seguridad del expresidente Mauricio Macri, y bajo su gestión fue desaparecido y luego asesinado Santiago Maldonado, y poco después fusilado por la espalda el militante mapuche Rafael Nahuel. Por: Alejandro Pairone