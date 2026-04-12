Avalancha de importaciones Las importaciones alcanzan una magnitiud histórica pese a la parálisis del mercado interno. Un estudio analiza la magnitud del impacto por sector.

Argentina asiste a un fenómeno de desindustrialización inducida que rompe con cualquier norma histórica: en 2025, el nivel de importaciones alcanzó una magnitud histórica a pesar de la parálisis manufacturera. Lejos de abastecer a un aparato productivo en expansión, este boom importador, promovido por el atraso cambiario y el desmantelamiento de regulaciones comerciales, funciona como un mecanismo de desplazamiento de la producción nacional de bienes intermedios y finales. Sectores como metales comunes, textil o automotor registran récords históricos en la penetración de productos extranjeros sobre el consumo aparente.

El año pasado, la economía destinó 73.872 millones de dólares a la compra de bienes en el exterior, magnitud solo superada por los 78.492 millones de 2022. Pero en 2025 la dinámica importadora fue distinta por dos razones: perdieron peso las adquisiciones de combustibles —sustituidas por la producción local de Vaca Muerta— al tiempo que ganaron participación las compras de vehículos y bienes de consumo.

Por otro lado, tuvo lugar un boom importador en un escenario de caída de la producción industrial nacional, es decir que no se importó para producir más sino para reemplazar la fabricación local por importaciones.

En 2022 la industria creció 4,2 por ciento, en pleno despegue post pandemia, mientras el año pasado, la actividad fabril apenas aumentó 1,6 por ciento, aunque todo el segundo semestre mantuvo un sesgo contractivo. El crecimiento de las importaciones en este contexto resulta particularmente preocupante: lejos de abastecer a un aparato productivo en expansión, se orienta crecientemente a la compra de bienes intermedios, finales —muchos de carácter prescindible— y vehículos, profundizando el desplazamiento de la producción local y la salida de divisas.

De acuerdo con el documento titulado “Avalancha de importaciones” de los economistas del Centro Cultural de la Cooperación Anahí Rampinini y Lisandro Mondino, el análisis detallado, sector por sector, muestra que, en más de la mitad de los rubros, el aumento de importaciones coincide con una caída de la producción fabril.

La situación del sector de metales comunes –compuesto por la industria siderúrgica, la fabricación de aluminio y ka fundición de metales– es crítica y funciona como “termómetro” de la recesión industrial argentina ya que abastece fundamentalmente a otras ramas, como la automotriz y la construcción. Según los últimos informes sectoriales, la producción de acero crudo registró caídas interanuales superiores al 20 por ciento en el primer trimestre de 2026.

Las plantas siderúrgicas operan con una capacidad instalada históricamente baja, en torno al 45 por ciento, y la entrada del excedente de acero chino es una clara amenaza. Ya cerraron miles de PyMEs dedicadas a la fundición de metales.

En sintonía, el sector de Productos elaborados de metal —que fabrica envases metálicos, estructuras metálicas y otros productos— acusó un récord histórico de 7 por ciento en el total de importaciones sobre consumo aparente. Este sector provee a la construcción y el sector de consumo masivo, en latas de conserva y envases de aluminio para bebidas.

También en la industria de Caucho y plástico se produjo una caída en la producción y una sustitución por bienes importados: el cierre de la emblemática Fate es un ejemplo concreto de esta tendencia. La competencia china se volvió una amenaza efectiva para estos dos últimos sectores.

La rama de Fabricación de vehículos automotores, otros y autopartes también atraviesa este doble fenómeno: un “boom” en las importaciones, promovido por el atraso cambiario y la apertura comercial, que convive con una crisis profunda de la producción nacional.

El coeficiente de importaciones sobre consumo aparente pasó de 8 a 17 por ciento en poco más de un año según el informe citado. La producción nacional de vehículos cayó un 30,1 por ciento interanual en marzo de 2026, siguiendo los últimos datos de Adefa. Plantas de gigantes como Stellantis, Nissan y Renault iniciaron planes de retiros voluntarios o cierres parciales de líneas de montaje debido a que es más barato importar un auto terminado que fabricarlo localmente. Se compran en su mayoría vehículos de gama chica, media y SUVs, y también hay un fuerte ingreso de coches híbridos y eléctricos provenientes de China, que en el último año cuadriplicó su presencia en los patentamientos.

Otro caso crítico es el de Fabricación de prendas de vestir, productos textiles (como hilados y tejidos), calzados y sus partes con récords históricos en el ratio de importaciones sobre consumo aparente —de 5 por ciento, 12 y 23 por ciento respectivamente— y una evolución explosiva en 2025.

El atraso cambiario y la caída en las ventas, sumados a la eliminación de las Licencias No Automáticas de importación, la baja de aranceles y la supresión de otras barreras no arancelarias configuró un escenario letal para el sector.

También es un caso crítico la Fabricación de muebles y colchones con un boom de importaciones en el último año, al que se suman —aunque con dinámicas menos explosivas— otras industrias chicas como la Maderera y la Fabricación de papel y productos de papel.

Paradójicamente, mientras el Ejecutivo sostiene una retórica de confrontación con la principal potencia asiática, la praxis oficial implica ceder el mercado interno a la manufactura china, desplazando la producción y empleo nacional.

A su vez este proceso implica una mayor concentración empresaria ya que son unas pocas firmas las que explican mayormente el crecimiento de las importaciones (3 empresas explican el 20 por ciento de las compras textiles, 4 el 25 por ciento de los electrodomésticos y 4 empresas el 15 por ciento de los muebles).

Por Mara Pedrazzoli