Se profundiza el ajuste en Salud: cierres, despidos y el Plan Remediar en riesgo Tras la última reunión del Consejo Federal de Salud creció la preocupación por el futuro del programa nacional de reparto de medicamentos. El tema llegó a Diputados, mientras crecen los reclamos de las provincias. En tanto, la Mesa Federal Ciencia y Tecnología alertó sobre el impacto del desmantelamiento del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias.

Mientras el escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concentra gran parte de las noticias gubernamentales, la motosierra avanza en la cartera que conduce Mario Lugones. En los últimos días se conocieron despidos, cierres y fusiones de centros de investigación y diagnóstico, y crecieron las dudas sobre la continuidad del Plan Remediar, pieza clave del sistema sanitario argentino.

El diputado nacional Pablo Yedlin, junto a su par Claudia Palladino, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para manifestar la “profunda preocupación” del cuerpo legislativo ante el “incumplimiento, la falta de información pública y la reducción en la provisión y distribución de medicamentos del programa Remediar”, según consignó el portal Parlamentario.

Días antes, la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, había expresado su inquietud sobre el tema tras la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) realizada a fines de marzo. Según difundió la gestión fueguina, en ese encuentro Nación informó que el Programa finalizaba formalmente el 1° de abril, aunque se realizaría una compra de emergencia para cubrir los meses de mayo y junio, tras lo cual sería reemplazado por una nueva línea de cuidado enfocada en enfermedades cardiovasculares que incluiría solo tres medicamentos. Hasta ahora, el plan distribuye 79 presentaciones de fármacos esenciales en el primer nivel de atención.

“Fue un día muy triste porque se trata de una política pública que trascendió a distintos gobiernos nacionales. Nosotros planteamos que si debía modificarse se podía reformular, pero nos respondieron que se trata de una cuestión meramente presupuestaria”, afirmó Di Giglio.

Previamente, desde Santa Fe, había llegado otra señal de alarma por la situación del Programa Remediar. Un informe elaborado por la ministra de Salud de esa provincia -Silvia Ciancio- advirtió que en 2025 la provincia recibió un 55% menos de tratamientos que en 2024, lo que obligó a reforzar la compra de insumos con recursos propios. “La disminución de esos envíos es tan dramática que en 2025 Nación envió casi 5.000 botiquines menos”, señaló, según publicó el diario local La Capital.

Este lunes el portal Pharmabiz, abocado a noticias de la industria farmacéutica, señaló un “avance y retroceso” en torno a Remediar, ya que tras la presentación de un supuesto nuevo Plan Remediar a partir de junio se dio de baja el anuncio desde el Ministerio de Salud. Luego la cartera de Lugones publicó un nuevo comunicado –aún vigente- donde apuntó que “la nueva estrategia hará foco en las enfermedades de mayor prevalencia, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento del rol jurisdiccional”. Es decir, medicamentos para menos patologías y mayor responsabilidad delegada en las provincias, tal como alertó Di Giglio.

Menos ciencia es menos salud

Casi en paralelo con el avance de las preocupaciones por el presente y el futuro de Remediar, la Mesa Federal Ciencia y Tecnología difundió el comunicado “menos ciencia es menos salud”, denunciando el cierre y fusión de áreas estratégicas y el despido de 39 profesionales.

El Decreto 192/26, publicado el 26 de marzo, “avanza con el cierre y fusión del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE-ANLIS Malbrán), el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y el Centro Nacional de Nutrición (CNN) de la ANLIS–Malbrán sin transferencias de recursos ni de capacidades operativas, afectando las capacidades en investigación, diagnóstico y producción de biológicos de nuestro país”.

En tanto, el primer día de este mes 39 trabajadores de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) que se desempeñaban en Misiones, Salta y Córdoba fueron notificados sobre su despido desde el 31 de marzo.

“La eliminación del CeNDIE implica la pérdida de un centro con capacidades propias de respuesta territorial frente a enfermedades como dengue, chagas, leishmaniasis y fiebre amarilla, entre otras”, enumeró la Mesa. Y remarcó que “el Centro se caracterizaba por una fuerte capacidad de investigación aplicada, orientada a la generación de evidencias para la toma de decisiones del Ministerio de Salud, en articulación con múltiples instituciones del sistema científico-tecnológico”.

El trabajo del Centro se basaba en un enfoque interdisciplinario “que integraba ciencias de datos, sociales y ambientales y en su articulación sostenida con jurisdicciones provinciales y municipales, hoy fragmentado al dispersarse en otras áreas sin garantías de continuidad”. Por caso, albergaba la Unidad Operativa de Vectores (UNOVE-CeNDIE ANLIS- ex CeREVE), ubicada en Punilla Córdoba. Según explicó la Mesa, era la única unidad especializada en el mantenimiento de colonias de triatominos (vinchucas) y proveía material biológico para estudios científicos a todas las instituciones científicas nivel nacional.

“Con más de 40 años de trayectoria en el ámbito del Ministerio de Salud, ha sido uno de los insectarios con mayor biodiversidad de especies de vinchucas en América Latina, con alta variabilidad genética y mantenimiento de colonias de las principales especies vectoras de la región que transmiten la enfermedad de Chagas”. Hoy esa Unidad se encuentra “sin funcionamiento efectivo, sin personal asignado para su sostenimiento y mantenimiento”.

Un plan sistemático

El colectivo científico alertó que “aunque el Decreto indique que los centros cerrados simplemente se integran a otras estructuras, esto en la práctica es falso: la mayoría de los programas y funciones vigentes en ellos quedan discontinuados y huérfanos. Especialmente en el campo socioambiental, incluyendo la problemática del dengue, en donde hoy ya no habrá una institución con la misión y capacidad de evaluar los insecticidas aplicados en los domicilios contra el Aedes aegypti por el Ministerio de Salud, como tampoco aquellas líneas de investigación vinculadas a calidad de agua y aire, incendios en la Argentina y su impacto en enfermedades infecciosas y crónicas”.

La nueva serie de fusiones que encubren cierres se suma a la disolución, a fines del año 2025, del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET-Puerto Iguazú), y al ajuste sobre el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas a inicios de 2026.

“Estas decisiones se inscriben en una ofensiva sostenida que viene desmantelando de manera sistemática las capacidades del sistema sanitario y científico en nuestro país desde que asumió el gobierno de Milei. La eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), las modificaciones regresivas en obras sociales y medicina prepaga, los cambios en la Ley 27.611 (Mil Días), todas ellas a partir del DNU 70/2023, la disolución de institutos estratégicos y el desfinanciamiento de áreas clave como vacunas, prevención de enfermedades transmisibles e investigación en salud no son hechos aislados, si no que configuran una estrategia que se corresponde con la orientación política del actual gobierno nacional y su mandato anunciado: destruir el Estado”, concluyó el comunicado.