Nueva caída del stock ganadero El año pasado anotó una baja de 700.000 cabezas frente a 2024.El rodeo nacional no logra recuperar terreno y profundiza una tendencia descendente que ya lleva varios años: desde 2022 se perdieron 3.200.000 cabezas.

El stock ganadero argentino volvió a achicarse en 2025 y cerró el año con 50.920.790 cabezas, unas 700.000 menos que en 2024, según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La baja, equivalente al 1,3 por ciento, confirma que el rodeo nacional no logra recuperar terreno y profundiza una tendencia descendente que ya lleva varios años: desde 2022 se perdieron 3.200.000 cabezas.

El dato vuelve a encender señales de alerta en una actividad que arrastra estancamiento estructural y que, lejos de mostrar una recomposición, sigue retrocediendo. La caída del stock no sólo refleja un problema coyuntural sino una dificultad persistente para expandir la producción bovina en un contexto en el que la demanda mundial de carne sigue creciendo.

Uno de los puntos más sensibles del informe oficial aparece en la categoría terneros, donde el stock cayó en cerca de 200.000 cabezas respecto de 2024. Desde la propia Secretaría explicaron que se trata, en su mayoría, de animales nacidos durante el invierno de 2025, producto de los servicios realizados sobre las vacas en la primavera de 2024, un período en el que ya se había verificado una caída del stock de vientres en igual magnitud, del 1,4. Es decir, la baja actual en terneros aparece directamente vinculada con una menor cantidad de madres disponible en el ciclo previo, lo que anticipa además dificultades para recomponer el rodeo en el corto plazo.

En la misma línea, el relevamiento marcó una fuerte reducción en las categorías de vacas y vaquillonas, con 516.000 cabezas menos. Esa retracción fue atribuida al nivel de faena de hembras registrado durante 2025. Aunque el informe aclara que la caída fue menor a la observada en los dos períodos previos, el dato confirma que la recomposición del plantel reproductivo sigue siendo insuficiente para revertir la tendencia general.

El único segmento que mostró un alivio relativo fue el de los machos, donde se detectó un incremento cercano al 1 por ciento, equivalente a unas 57.000 cabezas más. Según Agricultura, este resultado respondió a una caída de alrededor de 120.000 novillos, un retroceso del 5,4, que fue compensado por el aumento de 165.000 novillitos, un 3,6, y de 11.600 toritos, un 3,4. De todos modos, esa mejora parcial no alcanzó para neutralizar la contracción general del rodeo.

La foto que deja 2025 es la de una ganadería que sigue sin encontrar una senda de expansión. Javier Preciado Patiño, ex secretario de Mercados Agropecuarios, resumió esa limitación en términos estructurales al señalar que el rodeo argentino “está estabilizado hace 50 años y no crece”.

Según su mirada, dos tercios del territorio argentino son semiáridos, una condición que no impide por sí sola el desarrollo ganadero, pero en el tercio restante la agricultura avanzó con mucha fuerza y desplazó superficie que antes podía destinarse al pastoreo. La comparación con Brasil, en ese sentido, muestra una diferencia central: mientras ese país todavía pudo expandir áreas ganaderas, Argentina tiene un margen mucho más restringido.

Para Preciado Patiño, el problema cobra mayor relevancia porque el mercado internacional sigue empujando una demanda creciente de carne, apalancada en la expansión de las clases medias en distintas regiones del mundo. Sin embargo, advirtió que Argentina no cuenta hoy con un potencial de producción lo suficientemente amplio como para responder a ese escenario con un salto sostenido de oferta.

Con menos vientres, menos terneros y un rodeo total que sigue retrocediendo, la ganadería argentina atraviesa así otro año de desgaste. El dato oficial de 2025 no hace más que confirmar que la pérdida de stock ya dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un rasgo persistente de un sector que no consigue crecer ni siquiera frente a un mercado global que todavía ofrece oportunidades.