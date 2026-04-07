La mitad de los habitantes del país vive con menos de $15 mil por día El diez por ciento más rico gana trece veces más que el diez por ciento más pobre. La mitad de los asalariados cobra menos de $850 mil.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó hoy el informe de Distribución del Ingreso del último trimestre de 2025 que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El relevamiento da cuenta de un incremento en los ingresos generales de la población con relación al mismo trimestre del año anterior de un 44,9% cuando la inflación promedio en el período fue de 31,4%. Sin embargo, los ingresos tomados en forma individual crecieron un 43,7% mientras que el umbral que divide la población por mitades según su ingreso per cápita, la mediana, lo hizo en un 40,63%.

De este modo la mitad de los argentinos vive con menos de $450 mil mensuales equivalentes a $15 mil por día.

A la hora de indagar en los ingresos de las personas ocupadas surge que el promedio en ese trimestre se situó en $1.068.540 cuando un año antes llegaba a los $ 707.671. La mejora implica una suba de solo el 33,7%, 10 puntos menos que los ingresos generales de la población. Pero la mediana indica que la mitad de los trabajadores asalariados percibe un ingreso inferior a los $850.000.

En el caso de los trabajadores asalariados el informe da cuenta de una caída del orden de las 200 mil personas que, además, cuentan con un ingreso promedio de $1.082.635 que implican una mejora del 42,5% para los trabajadores en relación de dependencia y de un 56,7% para los asalariados informales. Este es uno de los datos más cuestionados por los especialistas en estadísticas socio laborales.

A la hora de analizar los hogares y su relación con el empleo surge que en el decil 1, el de menores ingresos, existen 284 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 154 no perceptoras de ingresos cada 100 perceptoras. En el mismo trimestre del año anterior, señala el mismo informe, los valores eran de 257 y 145, respectivamente.

La denominada brecha de ingresos que exhibe cuantas veces representan los ingresos del 10% más rico con relación al 10 más relegado, surge un estancamiento en los valores del mismo cuatrimestre del año anterior. El diez por ciento más rico percibe ingresos 13 veces superiores a los del diez por ciento más pobre.

Por: Alfonso de Villalobos