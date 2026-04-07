La Libertad Avanza pone a prueba sus alianzas en el Senado con su primera ley «reformista»

En paralelo, la causa $LIBRA volvió a estallar a raíz del peritaje al celular del lobbista Mauricio Novelli . Y, como frutilla del postre, se conoció que un grupo de funcionarios y diputados accedieron créditos hipotecarios del Banco Nación (el banco que el mismo Gobierno intentó, sin éxito, privatizar en la primera versión de la Ley Bases).

Senado: arranca el debate de la agenda reformista

Este miércoles, en el Senado, el oficialismo hará un nuevo intento por recuperar la iniciativa. Le dará inicio al tratamiento de una de esas 90 leyes anticipadas por el Presidente. Se trata del paquete anunciado por Adorni en dos oportunidades. La primera, vía Twitter; la segunda, en la fallida conferencia de prensa en la que brindó muy pocas explicaciones en torno a su patrimonio y en la que le exigió a un periodista que le pida disculpas por un tuit. Se trata del paquete que busca “fortalecer la propiedad privada”.

El texto comenzará a tratarse en comisión este miércoles a las 16 en el Senado. Sturzenegger asistirá en persona y defenderá la letra chica ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

A grandes rasgos, el proyecto introduce cambios en una serie de leyes. Entre ellas, la de expropiaciones; la de tierras y la de manejo del fuego.

Más allá del contenido de la ley, su tratamiento será una prueba de fuego para los libertarios. Es que permitirá medir si el apoyo de los gobernadores y bloques aliados, como la UCR y el PRO se mantiene intacto.

Este jueves, el Senado podría sesionar para darle ingreso formal a los pliegos. Senado

Desde que Patricia Bullrich desembarcó en el Senado, cuenta con una mayoría de 44 senadores. Es decir, todos los legisladores, salvo los 25 de Popular, bancada que preside José Mayans, además de los 3 de Convicción Federal (el desprendimiento de Popular) a los que la jefa de la bancada oficialista cuenta como aliados para algunas leyes.

Es cierto que este miércoles Diputados votará en el recinto la reforma a la Ley de Glaciares pero, se trata de un proyecto que varios gobernadores provenientes de provincias mineras empujaron. Por eso, el avance (o no) de la ley que busca proteger a la propiedad de prueba será un termómetro para conocer la lealtad de los bloques “dialoguistas” frente a una ley que tiene selló 100% libertario.

Por lo pronto, el oficialismo echó a correr otros temas en la Cámara alta, que podrían ayudarlo a mantener las alianzas. Por un lado, después de más de dos años de promesas, envió la primera tanda de pliegos para cubrir las vacantes en la justicia federal. Estos nombres serán moneda de cambio con los gobernadores, interesados en que prosperen ciertos nombres. Hay posibilidades de que este jueves haya sesión para darle ingreso formal a los pliegos.

Además, La Libertad Avanza le dio luz verde a un proyecto impulsado por la radical Carolina Losada. Se trata de la iniciativa que busca agravar las penas contra quienes hagan falsas denuncias, con el foco puesto en delitos como violencia de género, contra menores o contra la integridad sexual.

Por último, y como para dar señales de que sigue al frente de su cargo, Adorni anunció, este martes por la mañana que, en los próximos días, la Casa Rosada enviará al Congreso la nueva ley de salud mental. El anuncio lo hace a menos de un día de la reunión que Milei mantuvo con el gabinete, para volver a respaldarlo.

Por Déborah de Urieta